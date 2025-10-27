Előbújt a magát Oroszország-szakértőnek nevező Rácz András, aki valójában Ukrajna lobbistája

Na, előbújt a magát Oroszország-szakértőnek nevező Rácz András, aki valójában Ukrajna, még konkrétabban Zelenszkij lobbistája, kifutófiúja – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

Tudjátok, ő az, aki „véletlenül” Kijevben sétálgatott a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel, Tseber Roland Ivanoviccsal. És Rácz mondta azt is, hogy „a kárpátaljai templomot nem az ukrán szélsőségesek gyújtottak fel. Nem, dehogy. A magyar kormány volt…” Bizonyára jól fizet a Zelenszkij. Most újra nyilatkozott ez a remek ukrán lobbista, és közölte, nem érti, hogy Magyarországnak miért jó az, hogy nemet mond a háborúra, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára. Érted te azt, András. Csak nem akarod elfogadni, mert kék-sárgában „focizol”, ukrán kék-sárgában. Mint a többi tiszás. Emlékezhetünk, Weber parancsára fel is húzták az Európai Parlamentben a kék-sárga pólót

– írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd hozzátette:

Természetesen a Békemenet is zavarja Zelenszkij kifutófiúját. Hát persze! Nem tetszik neki, hogy a molinón ez állt: Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

Márpedig jobb, ha megbarátkozik a gondolattal Rácz is meg Zelenszkij is: MI NEM AKARUNK MEGHALNI UKRAJNÁÉRT! Weber, Zelenszkij, Magyar Péter, Rácz és a hozzájuk hasonlók folytatni akarják a háborút, és Magyarországot is bele akarják nyomni.

De mi nem kérünk sem a háborúból, sem Ukrajna uniós tagságából, sem a kék-sárgából. Mi maradunk a békénél és a piros-fehér-zöldnél. Magyarországot tőletek meg kell védeni, és meg is fogjuk védeni!

– hangsúlyozta Menczer Tamás a bejegyzésében.