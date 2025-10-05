Szélsőséges baloldali szimbólummal népszerűsíti a tüntetést a radikális baloldal

Az ökölbe szorított kéz jelképe az elmúlt években a nemzetközi radikális baloldal egyik legismertebb szimbólumává vált: használták az ANTIFA, a Black Lives Matter, valamint több LMBTQ+ aktivista mozgalom és kommunista csoport is.

Radikális baloldal egyik legismertebb szimbólumává vált Otpor-mozgalom jelképe (Forrás: Wikipédia)

A motívum eredetileg a szerb Otpor-mozgalom logójaként tűnt fel a kétezres évek elején, majd gyorsan elterjedt a nyugati „forradalmak”, baloldali tüntetések és diáklázadások jelképeként.

Nemcsak Európában, hanem más országokban is megjelent: az egyiptomi Április 6-i Mozgalom is ezt a szimbólumot használta, amikor a 2011-es arab tavasz idején az utcára vonultak Hoszni Mubarak rendszerével szemben.

Egyiptomi Április 6-i Mozgalom (Forrás: Wikipédia)

A jelkép azonban nem új jelenség: már a 20. század eleji kommunista mozgalmak is használták a hatalommal szembeni „forradalmi erő” jelképéül. A bolsevik propaganda gyakran ábrázolta Lenint ilyen pózban, az elnyomás elleni harc és a munkásosztály egységének szimbólumaként.

A gesztus így vált az agresszív baloldali ideológiák egyik állandó motívumává.

Az ökölbe szorított kéz azonban nem új jelenség: már a 20. század eleji kommunista mozgalmak is használták (Forrás: Wikipédia)

A szimbólum az utóbbi években a „Pride”-mozgalmak és LMBTQ-szervezetek, Antifa csoportoknál és BLM szervezetek logóiban is feltűnt.

Az ökölbe szorított kéz politikai jelentése a sport világában is megjelent. A legismertebb példa az 1968-as mexikóvárosi olimpián történt, amikor az amerikai atléták, Tommie Smith és John Carlos a dobogón fekete kesztyűs öklüket emelték a magasba, ami a Black Power (Fekete Erő) mozgalom melletti kiállás volt.

Black Power Mexikóvárosban (Forrás: Vasarnap.hu)

Radikális jelképpel a Kosuth térre

Most ez a jelkép tűnt fel újra a magyar közéletben is – ezúttal egy olyan tüntetés arculatán, amelyet a baloldal ismert szereplői hirdettek meg.

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Puzsér Róbert és néhány ismert ellenzéki aktivista vasárnapra tüntetést szervezett Juhász Péter mellett, akinél a héten házkutatást tartott az ügyészség. A demonstráció célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője volt.

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

Az ökölbe szorított kéz ma leginkább az agresszív utcai aktivizmus, a gyűlölet és a megosztó politikai szembenállás szimbóluma, amely szorosan kötődik a radikális baloldali mozgalmakhoz.