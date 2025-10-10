Radnai Márk lebuktatta Magyar Pétert, hazugságspirálba sodorja magát a Tisza

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt Tisza Világ applikációjára regisztrálók közül töb mint 18 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra, köztük a nevük, a telefonszámuk, a lakcímük, az e-mail-címük és az anyjuk neve. A botrányról az Index azt írta, a kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható

egy ungvári ukrán férfi, Miroslav Tokar. A férfi egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobiltelefonos alkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.

A Tisza elnöke egyébként először tagadta a tömeges adatszivárgás, szerinte nem történt semmi. Egy nappal később elismerte ugyan az adatszivárgást, de azt állította, nem kémek csinálták. Legutóbb pedig arról beszélt, hogy kormányzati titkosszolgálati akció húzódik meg a háttérben.