Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Tisza Világ

Radnai Márk lebuktatta Magyar Pétert, hazugságspirálba sodorja magát a Tisza

A Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa korábban egy HVG-nek adott interjúban arról beszélt, hogy Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás ukrán fejlesztőivel. A Radnai Márk által az interjúban említett szakmai esemény valószínűleg GITEX Europe 2025 nevű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az adatszivárgás gyanújába keveredett PettersonApps is.
Tisza VilágRadnai MárkbotrányapplikációMagyar Péteradatszivárgás

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel – ezt maga Radnai Márk nyilatkozta májusban a HVG-nek, ami arra utal, hogy miközben Magyar Péter azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,

 Magyar Pétert legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.

Radnai Márk már fél évvel ezelőtt találkozhatott a tiszás allpikáció ukrán fejlesztőivel (Forrás: Facebook/Tisza Párt)

A Mandiner beszámolója szerint ugyanis a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.

Léket kapott a Tisza-app – Magyar Péterék eleinte tagadták, de kénytelenek voltak beismerni

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt Tisza Világ applikációjára regisztrálók közül töb mint 18 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra, köztük a nevük, a telefonszámuk, a lakcímük, az e-mail-címük és az anyjuk neve. A botrányról az Index azt írta, a kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható

egy ungvári ukrán férfi, Miroslav Tokar. A férfi egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobiltelefonos alkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.

A Tisza elnöke egyébként először tagadta a tömeges adatszivárgás, szerinte nem történt semmi. Egy nappal később elismerte ugyan az adatszivárgást, de azt állította, nem kémek csinálták. Legutóbb pedig arról beszélt, hogy kormányzati titkosszolgálati akció húzódik meg a háttérben. 

 

