Radnai Márk lebuktatta Magyar Pétert, hazugságspirálba sodorja magát a Tisza

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel – ezt maga Radnai Márk nyilatkozta májusban a HVG-nek, ami arra utal, hogy miközben Magyar Péter azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,
Magyar Pétert legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.
A Mandiner beszámolója szerint ugyanis a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.
Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt Tisza Világ applikációjára regisztrálók közül töb mint 18 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra, köztük a nevük, a telefonszámuk, a lakcímük, az e-mail-címük és az anyjuk neve. A botrányról az Index azt írta, a kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható
egy ungvári ukrán férfi, Miroslav Tokar. A férfi egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobiltelefonos alkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.
Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.
A Tisza elnöke egyébként először tagadta a tömeges adatszivárgás, szerinte nem történt semmi. Egy nappal később elismerte ugyan az adatszivárgást, de azt állította, nem kémek csinálták. Legutóbb pedig arról beszélt, hogy kormányzati titkosszolgálati akció húzódik meg a háttérben.