Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Miután bebizonyosodott, hogy a kormánytagokat - így a miniszterelnök helyettest is - minden alapot nélkülözve, ártatlanul rágalmazták meg, a Kereszténydemokrata Néppárt elvárja a rágalmazók bocsánatkérését - írta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi - olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség nyilatkozatában. Az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az ügy egyik vádlottja , szintén megrágalmazták, úgy hogy politikusi érintettség fel sem merült
Fotó: semjenzsolt.hu

Ez alapján pedig Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke elvárja a rágalmazók bocsánatkérését. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban „Szőlő utca ügyként” hívott nyomozást egyéb vonatkozásokban továbbra is folytatja.

 

