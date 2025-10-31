Október 31-én a reformáció kezdetére emlékezünk, amikor Luther Márton 1517-ben kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A jeles nap alkalmából ma a magyar politikusok is megemlékeznek a hitújítás örökségéről és üzenetéről.
Lássuk, miként emlékeznek meg politikusaink a reformációról!
Orbán Viktor: „Soli Deo gloria!”
Menczer Tamás: „Soli Deo gloria! A reformáció napja.”
Lázár János: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Rómaiakhoz 8:31”
Nagy István: „Október 31. A reformáció emléknapja”
Tuzson Bence: „Október 31. – A Reformáció ünnepe. Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy Luther Márton 1517-ben kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára – ezzel elindítva a reformációt, amely nemcsak az egyház, hanem az egész európai gondolkodás megújulását hozta el.”
Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.
