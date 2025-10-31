Lássuk, miként emlékeznek meg politikusaink a reformációról!

Orbán Viktor: „Soli Deo gloria!”

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Menczer Tamás: „Soli Deo gloria! A reformáció napja.”

Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Lázár János: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Rómaiakhoz 8:31”

Forrás: Facebook/Lázár János

Nagy István: „Október 31. A reformáció emléknapja”

Forrás: Facebook/Nagy István

Tuzson Bence: „Október 31. – A Reformáció ünnepe. Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy Luther Márton 1517-ben kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára – ezzel elindítva a reformációt, amely nemcsak az egyház, hanem az egész európai gondolkodás megújulását hozta el.”

Forrás: Facebook/Tuzson Bence



