Október 31-én a reformáció kezdetére emlékezünk, amikor Luther Márton 1517-ben kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A jeles nap alkalmából ma a magyar politikusok is megemlékeznek a hitújítás örökségéről és üzenetéről.
Lássuk, miként emlékeznek meg politikusaink a reformációról!

Orbán Viktor: „Soli Deo gloria!”

reformáció
Orbán Viktor a reformáció emléknapjáról: "Soli Deo gloria!"
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Menczer Tamás: „Soli Deo gloria! A reformáció napja.”

Menczer Tamás: „Soli Deo gloria! A reformáció napja.
Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Lázár János: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Rómaiakhoz 8:31” 

Lázár János
Lázár János: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Rómaiakhoz 8:31” 
Forrás: Facebook/Lázár János

Nagy István: „Október 31. A reformáció emléknapja” 

Nagy István
Nagy István: „Október 31. A reformáció emléknapja” 
Forrás: Facebook/Nagy István

Tuzson Bence: „Október 31. – A Reformáció ünnepe. Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy Luther Márton 1517-ben kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára – ezzel elindítva a reformációt, amely nemcsak az egyház, hanem az egész európai gondolkodás megújulását hozta el.”

Tuzson Bence
„Október 31. – A Reformáció ünnepe.
Forrás: Facebook/Tuzson Bence


Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.

 

