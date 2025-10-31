Rejtett mikroadományok és a háborús uszítás művészete a Szuverén podcast új epizódjában

A Szuverén podcastműsorában szó esik arról, hogyan éleződött a magyar közbeszéd október 23. után a Telex kritikáitól a Tisza Párt rendezvényeinek interpretációján át a balliberális sajtó szerepéig.

Lánczi Tamás (b) és Békés Márton (j) a magyar közélet és a nemzetközi biztonság legégetőbb kérdéseit veszi sorra a Szuverén podcastben (Forrás: Facebook)

Szuverén podcast – így fonódik össze a média, a kultúra és a geostratégia a politikai térben

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője és Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója rávilágít arra, hogy a külföldről érkező mikroadományok gyakran csak „fügefalevélként” takarják a politikai befolyásolást. Beszélnek arról is,

hogyan lesz gyorsan általános narratíva a „mozgósítás”, vagy épp a „járulékos kulturális háború” témája.

A beszélgetés kitér a kulturális performanszok – például egyes színházi előadások – politikai jelentésrétegeire, és arra, miként teremtik meg a fizikai erőszak legitimálásának légkörét.

Szóba kerül még az antifa és más európai szélsőséges mozgalmak erőszakra kondicionáló stratégiája, valamint az, hogy egyes külföldi médiumok miért igyekeznek elsiklatni a fontos diplomáciai lépéseket, köztük egy esetleges budapesti békecsúcs jelentőségét.

A műsor második felében Lánczi és Békés a nemzetközi biztonsági térképet veszik szemügyre, Zaluzsnij nyílt levelétől az EU azon „készenléti ütemtervéig”, amely az európai politikai elit háború- és fegyverpárti irányvonalát tükrözi.