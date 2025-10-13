Hírlevél

Rendkívüli

„Ez rosszul fog végződni” – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Orbán Viktor

Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök rendkívüli bejelentést ígért Csányi Sándorral és Lázár Jánossal hétfő reggel a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta: olyan döntés születik, amit évtizedekig emlegetni fognak.
Orbán ViktorCsányi SándorkormányfőLázár János

„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte: egy órán belül 

Csányi Sándorral és Lázár Jánossal olyan bejelentést tesznek Gödöllőn, amely meghatározza az ország jövőjét.

Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül Csányi Sándorral és Lázár Jánossal. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül Csányi Sándorral és Lázár Jánossal.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor / Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő bejegyzése szerint az esemény után Egyiptomba utazik, ahol a Békecsúcson Trump elnök és több közel-keleti vezető írja alá a béketervet. Orbán úgy fogalmazott: „Trump elnök megcsinálta, és ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni.”

Orbán Viktor szerint Magyarország a békepárti hálózat tagjaként a „normális emberek koalícióját” erősíti. A gödöllői bejelentés részleteit este nyolckor ismertetik.

 

