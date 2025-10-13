Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor

„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte: egy órán belül

Csányi Sándorral és Lázár Jánossal olyan bejelentést tesznek Gödöllőn, amely meghatározza az ország jövőjét.

Orbán Viktor rendkívüli bejelentésre készül Csányi Sándorral és Lázár Jánossal.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor / Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő bejegyzése szerint az esemény után Egyiptomba utazik, ahol a Békecsúcson Trump elnök és több közel-keleti vezető írja alá a béketervet. Orbán úgy fogalmazott: „Trump elnök megcsinálta, és ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni.”

Orbán Viktor szerint Magyarország a békepárti hálózat tagjaként a „normális emberek koalícióját” erősíti. A gödöllői bejelentés részleteit este nyolckor ismertetik.