Országos razzia indult: a kormány hadat üzent a drogmaffiának!

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára, Répássy Róbert Debrecenben, a Miniszterelnökség és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ágazati konferenciáján arról beszélt, hogy a kormányzat a büntetőjog és a büntetőpolitika teljes fegyvertárát beveti a kábítószer-kereskedők ellen.
Répássy Róbert: a büntetőjog teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen
Répássy Róbert a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján azt mondta, akkor lehet hatékony a kereskedők elleni fellépés, ha a környezetük kiveti magából ezeket az embereket, és a közösségek együttműködnek a hatóságokkal. Az államtitkár az alaptörvény és a Btk. módosítására utalva hozzátette:
A kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy nincs kegyelem az esetükben.”
A július 15-én hatályba lépett Btk-módosítás erőteljes fellépés a kábítószer-kereskedőkkel szemben, forradalmasította a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet - hangoztatta. Megjegyezte ugyanakkor, hogy fontos a megelőzés társadalmi ereje, hogy mindenki megértse:
A kábítószer-kereskedelemmel szemben nem lehet semmilyen alkut kötni.
"
Répássy Róbert a konferencián részletesen ismertette milyen módosítások, szigorítások történtek a Btk-ban, kiemelve egyebek között, hogy:
A kábítószer ügyekben a titkos megfigyelésnek is helye van".
Az államtitkár megerősítette, csak úgy lehet hatékony a fellépés a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel szemben, ha a közösségek együtt működnek a hatóságokkal. Ugyanakkor még "előttünk áll a nagy társadalmi vita", hogyan állítható meg a kábítószer népszerűsítése, az ezt szolgáló propaganda - vetette fel az IM parlamenti államtitkára.
Répássy Róbert szerint egyelőre az látszik, hogy nincs gátja a kábítószer-népszerűsítésnek.
Mindent megteszünk azért, hogy - természetesen az alkotmányos jogokat tiszteletben tartva -, (...) különbséget tegyünk a gyermekeinkre káros kábítószer-propaganda és a művészeti szabadság között"
- hangoztatta az államtitkár hozzátéve, hogy ebben a kérdésben szeretnének világos határvonalat húzni, ami remélhetőleg a társadalom többségének támogatásával fog találkozni.
Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a konferencián bejelentette:
Szerda hajnalban kiterjedt,, összehangolt, koncentrált rendőrségi akció kezdődött Soprontól Nyíregyházáig az ország egész területén a kábítószer, a kábítószer-előállítók és kereskedők ellen. A Delta fedőnevű akcióban 47 helyszínen ötszáz rendőr vesz részt, kilenc vármegyei és a fővárosi rendőr-főkapitányság munkatársai közreműködnek, 14 ügyészi szervezet felügyeletével.”
Horváth László azt mondta, nemzetközi bűnözői szervezetek által működtetett iparszerű tevékenységgel állnak szemben.
Minden eddiginél nagyobb a társadalmi kitettsége, minden eddiginél szélesebb, mélyebb roncsolást végez ez a szervezett bűnözői iparág"
- mondta, majd hozzátette, hogy a kábítószer súlyos társadalmi kihívás az egyén környezetében is, amely mindent szétroncsol, az életet, a biztonságot, az esélyt veszi el.
A kormánybiztos szerint a kábítószer elleni harcban a legfontosabb a tudatosság, fel kell ismerni mekkora a veszteség, és meg kell szervezni, meg kell erősíteni a társadalom védekező képességét. Komoly veszélynek nevezte, hogy 200 milliós nézettsége, hallgatottsága van a közösségi médiában a kábítószeres tartalmaknak.
Ez nem szabadság kérdése, nem alapjog, a kábítószer népszerűsítésében egységes társadalmi elutasításra van szükség"
- mutatott rá Horváth László.
Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke azt mondta, az ország lakosságának 70 százalékával kell összefogni a kábítószer elleni küzdelemben. Azzal a konzervatív beállítottságú 70 százalékkal, akikkel összefogva lehet érvényesíteni "elemi érdekünket, hogy "megállítsuk ezt a mételyt".
A kormánypárti politikus arra is kitért, hogy "az európai társadalmak, benne Magyarország, haladnak az értékek elvesztése útján". Felhívta a figyelmet az identitás megőrzésre, ami megakadályozza a "végső ürességet".
Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke köszöntőjében példaként azt mondta:
Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa".
Ez a lelkész szerint azt is jelenti, hogy az építményt darabonként kell szétszedni, csakúgy, mint a kábítószer elleni küzdelemben.