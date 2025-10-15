Országos razzia indult: a kormány hadat üzent a drogmaffiának!

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára, Répássy Róbert Debrecenben, a Miniszterelnökség és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ágazati konferenciáján arról beszélt, hogy a kormányzat a büntetőjog és a büntetőpolitika teljes fegyvertárát beveti a kábítószer-kereskedők ellen.

Répássy Róbert: A kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy nincs kegyelem az esetükben. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség



Répássy Róbert a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján azt mondta, akkor lehet hatékony a kereskedők elleni fellépés, ha a környezetük kiveti magából ezeket az embereket, és a közösségek együttműködnek a hatóságokkal. Az államtitkár az alaptörvény és a Btk. módosítására utalva hozzátette:

A kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy nincs kegyelem az esetükben.”

A július 15-én hatályba lépett Btk-módosítás erőteljes fellépés a kábítószer-kereskedőkkel szemben, forradalmasította a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet - hangoztatta. Megjegyezte ugyanakkor, hogy fontos a megelőzés társadalmi ereje, hogy mindenki megértse:

A kábítószer-kereskedelemmel szemben nem lehet semmilyen alkut kötni.

Répássy Róbert a konferencián részletesen ismertette milyen módosítások, szigorítások történtek a Btk-ban, kiemelve egyebek között, hogy:

A kábítószer ügyekben a titkos megfigyelésnek is helye van".

Az államtitkár megerősítette, csak úgy lehet hatékony a fellépés a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel szemben, ha a közösségek együtt működnek a hatóságokkal. Ugyanakkor még "előttünk áll a nagy társadalmi vita", hogyan állítható meg a kábítószer népszerűsítése, az ezt szolgáló propaganda - vetette fel az IM parlamenti államtitkára.

Répássy Róbert szerint egyelőre az látszik, hogy nincs gátja a kábítószer-népszerűsítésnek.

Mindent megteszünk azért, hogy - természetesen az alkotmányos jogokat tiszteletben tartva -, (...) különbséget tegyünk a gyermekeinkre káros kábítószer-propaganda és a művészeti szabadság között"

- hangoztatta az államtitkár hozzátéve, hogy ebben a kérdésben szeretnének világos határvonalat húzni, ami remélhetőleg a társadalom többségének támogatásával fog találkozni.