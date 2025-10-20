Lebukott Magyar Péter: 200 napja nincs nyoma a brüsszeli „vizsgálatnak”

Az idő lebuktatta Magyar Pétert

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ha Magyar Péter képes volt aláírni egy háborúpárti javaslatot Brüsszelben, majd itthon letagadni, akkor bármilyen más esetben is ugyanezt a módszert alkalmazhatja: kint aláír, idehaza pedig tagad.

Ha erről hazudott, vajon miről nem hazudott?”

– tette fel a kérdést Rétvári. Hiszen azóta eltelt több mint 200 nap, de semmiféle más aláíró neve nem került elő, és az állítólagos vizsgálat eredményéről sem érkezett hír, „mert feltehetően nincs is”. Valószínűleg Magyar Péter egy pillanatnyi szorult helyzetből próbált blöffel kimenekülni, de az idő végül lebuktatta.