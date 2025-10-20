Lebukott Magyar Péter: 200 napja nincs nyoma a brüsszeli „vizsgálatnak”

Magyar Péter „blöffölt”, amikor azzal próbálta magyarázni a háborúpárti EP-határozat aláírását, hogy nem ő írta alá a dokumentumot, hanem odahamisították a nevét. A politikus emlékeztet: a botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, Magyar Péter neve szerepel azon a javaslaton, amely több uniós pénzt és fegyvert kért Ukrajnának – állítja Rétvári Bence legújabb videójában.
Pár napnyi zavart hallgatás után azzal a magyarázattal állt elő, hogy valaki odatette a nevét a határozatra. Ilyen viszont az Európai Parlament történetében soha nem történt, sőt fizikailag is lehetetlen”
– hangsúlyozta a politikus.
Az idő lebuktatta Magyar Pétert
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ha Magyar Péter képes volt aláírni egy háborúpárti javaslatot Brüsszelben, majd itthon letagadni, akkor bármilyen más esetben is ugyanezt a módszert alkalmazhatja: kint aláír, idehaza pedig tagad.
Ha erről hazudott, vajon miről nem hazudott?”
– tette fel a kérdést Rétvári. Hiszen azóta eltelt több mint 200 nap, de semmiféle más aláíró neve nem került elő, és az állítólagos vizsgálat eredményéről sem érkezett hír, „mert feltehetően nincs is”. Valószínűleg Magyar Péter egy pillanatnyi szorult helyzetből próbált blöffel kimenekülni, de az idő végül lebuktatta.