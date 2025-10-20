Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Rétvári Bence

Lebukott Magyar Péter: 200 napja nincs nyoma a brüsszeli „vizsgálatnak”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 200 napja nincs nyoma annak az állítólagos európai parlamenti vizsgálatnak, amelyre Magyar Péter hivatkozott, miután lebukott a háborúpárti határozat aláírásával. Rétvári Bence szerint a Tisza-vezér Brüsszelben bármit aláír, itthon pedig bármit letagad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári BenceháborúpártiblöffaláírásjavaslatEurópai ParlamentMagyar Péter

Magyar Péter „blöffölt”, amikor azzal próbálta magyarázni a háborúpárti EP-határozat aláírását, hogy nem ő írta alá a dokumentumot, hanem odahamisították a nevét.  A politikus emlékeztet: a botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, Magyar Péter neve szerepel azon a javaslaton, amely több uniós pénzt és fegyvert kért Ukrajnának – állítja Rétvári Bence legújabb videójában.

Rétvári Bence
Magyar Péter a szorult helyzetéből blöffel próbálhatott kimenekülni, de az idő ellene dolgozik – vélte Rétvári Bence.
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Pár napnyi zavart hallgatás után azzal a magyarázattal állt elő, hogy valaki odatette a nevét a határozatra. Ilyen viszont az Európai Parlament történetében soha nem történt, sőt fizikailag is lehetetlen” 

– hangsúlyozta a politikus.

Gyanúsak a körülmények Magyar Péter aláírása körül az EU-s közös állásfoglalási indítványon – videó

Az idő lebuktatta Magyar Pétert

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ha Magyar Péter képes volt aláírni egy háborúpárti javaslatot Brüsszelben, majd itthon letagadni, akkor bármilyen más esetben is ugyanezt a módszert alkalmazhatja: kint aláír, idehaza pedig tagad. 

Ha erről hazudott, vajon miről nem hazudott?” 

– tette fel a kérdést Rétvári. Hiszen azóta eltelt több mint 200 nap, de semmiféle más aláíró neve nem került elő, és az állítólagos vizsgálat eredményéről sem érkezett hír, „mert feltehetően nincs is”. Valószínűleg Magyar Péter egy pillanatnyi szorult helyzetből próbált blöffel kimenekülni, de az idő végül lebuktatta.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!