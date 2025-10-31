Eladta magyar média-portfólióját a Ringier

A Ringier eladta magyar médiaportfólióját az Indamediának, amely a magyar médiapiac egyik meghatározó digitális kiadójaként 18, havonta összesen mintegy ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet.

Jelentős változás történt a magyar médiapiacon. Az Indamedia Csoport megvásárolta a Ringier Hungary Kft. teljes magyarországi médiaportfólióját, köztük olyan ismert márkákat, mint a Blikk, a Kiskegyed, az EgészségKalauz.hu és a GLAMOUR Fotó: WALTER BIERI / KEYSTONE

Az Indamedia vásárolta meg a Ringier magyar média-portfólióját

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. A tranzakcióval az Indamedia portfóliója, sokszínűsége jelentősen bővül. A tranzakciót csütörtökön már le is zárta a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldalnak pedig továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG) marad a tulajdonosa.

A tranzakció magában foglalja: