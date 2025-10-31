Eladta magyar média-portfólióját a Ringier

A Ringier eladta magyar médiaportfólióját az Indamediának, amely a magyar médiapiac egyik meghatározó digitális kiadójaként 18, havonta összesen mintegy ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet.
Az Indamedia vásárolta meg a Ringier magyar média-portfólióját
A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. A tranzakcióval az Indamedia portfóliója, sokszínűsége jelentősen bővül. A tranzakciót csütörtökön már le is zárta a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldalnak pedig továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG) marad a tulajdonosa.
A tranzakció magában foglalja:
- a Blikket, Magyarország egyik piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját,
- a Vasárnapi Blikk hetilapot,
- az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált,
- a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat,
- az Auto Bild autós magazint,
- más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint,
- különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.