Az RMDSZ nemzetstratégiai tényező a miniszterelnök szerint

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező – jelentette ki Orbán Viktor az RMDSZ 17. ünnepi kongresszusán, pénteken a Kolozs megyei Zsukiménesen. A miniszterelnök beszédében utalt a szervezet fennállásának 35. évfordulójára, kiemelve: az RMDSZ bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja egy közösség valódi súlyát.

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész képviselője, Brüsszelben a magyar érdekek védelmezője, Budapesten pedig megbízható partner. Szerinte a szövetség politikai munkája és következetes nemzetépítő tevékenysége példaértékű az egész magyarság számára.

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő évi magyarországi választások túlmutatnak a kormányalakítás kérdésén.

Jövőre nemcsak a következő magyar kormányról, hanem a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk”

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

A kongresszuson a magyar miniszterelnök mellett több erdélyi politikus és közéleti szereplő is részt vett. A rendezvény az RMDSZ megalakulásának 35. évfordulóját ünnepli, célja az erdélyi magyar közösség politikai és kulturális megerősítése.