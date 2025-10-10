Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az új orosz Atom-fegyver

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb ismert név csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz: Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, az izraeli védelmi erők egykori századosa is a közösség tagja lett – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A szakértő nemzetközi tapasztalatával és stratégiai tudásával erősíti majd a Bajtársak közösségét, amelynek célja, hogy felkészülten és határozottan álljon ki Magyarország biztonságáért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófBajtársak Digitális Polgári Körbenminiszter

Robert C. Castel is csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz! – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Robert C. Castel. Digitális Polgári Kör, DPK
Robert C. Castel a Bajtársak Digitális Polgári Körben stratégiai tudásával és nemzetközi tapasztalatával erősíti majd a közösséget. Fotó: Sandor Csudai

Magyarország honvédelmi minisztere tájékoztatott: Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Herzl Institute-University of Haifa és az Izraeli Demokrácia Intézet volt tudományos munkatársa, valamint az izraeli védelmi erők századosa különféle parancsnoki és vezérkari beosztásokban. 

Libanonban és számos más hadműveleti területen szolgált, továbbá katonadiplomáciai feladatokat is ellátott.

Mint írja, a magyar közéletben 2016 óta van jelen, de az orosz–ukrán háború kitörése után vált széles körben ismertté világos, összefüggésekre törekvő elemzéseivel. Kutatási területei közé tartozik a katonai innováció, az alkalmazott kreativitás műveleti körülmények között, az aszimmetrikus hadviselés és a geopolitika.

A tárcavezető tájékoztatott: Robert C. Castel a Bajtársak Digitális Polgári Körben stratégiai tudásával és nemzetközi tapasztalatával erősíti majd a honvédség közösségét, hozzájárulva ahhoz, hogy mindig felkészülten és határozottan álljonak ki Magyarország biztonsága és jövője mellett.

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk róla: Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, a magyar sport egyik legsokoldalúbb alakja is a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja lett.

Borítókép: Robert C. Castel (Fotó: Sandor Csudai)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!