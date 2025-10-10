Robert C. Castel is csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz! – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Robert C. Castel a Bajtársak Digitális Polgári Körben stratégiai tudásával és nemzetközi tapasztalatával erősíti majd a közösséget. Fotó: Sandor Csudai

Magyarország honvédelmi minisztere tájékoztatott: Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Herzl Institute-University of Haifa és az Izraeli Demokrácia Intézet volt tudományos munkatársa, valamint az izraeli védelmi erők századosa különféle parancsnoki és vezérkari beosztásokban.

Libanonban és számos más hadműveleti területen szolgált, továbbá katonadiplomáciai feladatokat is ellátott.

Mint írja, a magyar közéletben 2016 óta van jelen, de az orosz–ukrán háború kitörése után vált széles körben ismertté világos, összefüggésekre törekvő elemzéseivel. Kutatási területei közé tartozik a katonai innováció, az alkalmazott kreativitás műveleti körülmények között, az aszimmetrikus hadviselés és a geopolitika.

A tárcavezető tájékoztatott: Robert C. Castel a Bajtársak Digitális Polgári Körben stratégiai tudásával és nemzetközi tapasztalatával erősíti majd a honvédség közösségét, hozzájárulva ahhoz, hogy mindig felkészülten és határozottan álljonak ki Magyarország biztonsága és jövője mellett.

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk róla: Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, a magyar sport egyik legsokoldalúbb alakja is a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja lett.

Borítókép: Robert C. Castel (Fotó: Sandor Csudai)