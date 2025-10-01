Robert Fico nem utazott Koppenhágába - elmondjuk, miért

Hírlevél

Robert Fico szlovák miniszterelnök az egészségügyi állapota miatt nem vett részt a Koppenhágában zajló uniós csúcstalálkozón - közölte a pozsonyi kormányhivatal. Robert Fico távolmaradásának az oka a politikus ellen tavasszal elkövetett merénylet következményeinek súlyosbodása. A kétnapos tanácskozás központi témái az európai védelem erősítése, Ukrajna támogatása, valamint a kontinens biztonsági kihívásai.
A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva azt közölte, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök az egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára.

Súlyosbodtak a Robert Fico elleni merénylet egészségügyi következményei.
Robert Fico Szlovákia miniszterelnöke elnézést kért, amiért nem vesz részt az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján. Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Súlyosbodtak a Robert Fico elleni merénylet egészségügyi következményei

A kormányfő elnézést kért, amiért nem vesz részt az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján, aminek oka, hogy súlyosbodtak az egészségügyi nehézségei az ellene korábban elkövetett merénylettel összefüggésben"

- idézte a szlovák hírügynökség a pozsonyi kormányhivatalt.

A Koppenhágában szerdán kezdődő uniós informális csúcstalálkozó központi témája a közös európai védelem megerősítése és Ukrajna támogatása.

Csütörtökön kerül sor az Európai politikai közösség hetedik csúcstalálkozójára, amelyre az európai kontinens 47 országának legfőbb vezetői hivatalosak. Ezen a találkozón a tervek szerint az európai biztonsági helyzet megszilárdításának lehetősége, az ukrajnai helyzet, valamint a migráció, a hibrid fenyegetések és a gazdasági biztonság témái kerülnek majd terítékre.

 

