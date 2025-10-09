Róna Dániel nem érti, miért baj, hogy ukránok állnak a Tisza Világ applikáció mögött

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója volt a Topik című műsor vendége, ahol többek között a Tisza-applikáció, illetve az akörül kialakult adatszivárgási botrány is szóba került. A Mandiner cikkéből kiderül, Róna Dániel a Tisza Világ applikáció kapcsán azt mondta:
És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?”
Az igazgató szerint ugyanis ez „nem azt jelenti, hogy rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak (Ukrajnában). Ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”.
A szakember nem érti, miért baj az ukrán szál
A portál összeállításából kiderül, a 21 Kutatóközpont igazgatója ezek után látványos értetlenkedésbe kezdett, miszerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve. Szerinte ugyanis „az, hogy óvatlan maximum."
Majd tovább fejtegette gondolatait:
De, hogy ukrán bérenc lenne emiatt? Én nem látom, hogy ez logikailag hogy következik. Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni.”
- fogalmazott Róna Dániel.
Szerinte egy választási kampányban rengeteg ehhez hasonló adok-kapok van, és ez elmegy a választók többségének a füle mellett. Ezért ő „nem tulajdonít túl nagy jelentőséget” a Tisza adatszivárogtatási ügyének.