Róna Dániel nem érti, miért baj, hogy ukránok állnak a Tisza Világ applikáció mögött

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója volt a Topik című műsor vendége, ahol többek között a Tisza-applikáció, illetve az akörül kialakult adatszivárgási botrány is szóba került. A Mandiner cikkéből kiderül, Róna Dániel a Tisza Világ applikáció kapcsán azt mondta:

És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?”

Oleg Osztroverh, az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, a Tisza applikációjának egyik fejlesztője (Kép forrása: Ripost)

Az igazgató szerint ugyanis ez „nem azt jelenti, hogy rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak (Ukrajnában). Ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”.

A szakember nem érti, miért baj az ukrán szál

A portál összeállításából kiderül, a 21 Kutatóközpont igazgatója ezek után látványos értetlenkedésbe kezdett, miszerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve. Szerinte ugyanis „az, hogy óvatlan maximum."

Majd tovább fejtegette gondolatait:

De, hogy ukrán bérenc lenne emiatt? Én nem látom, hogy ez logikailag hogy következik. Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni.”

- fogalmazott Róna Dániel.

Szerinte egy választási kampányban rengeteg ehhez hasonló adok-kapok van, és ez elmegy a választók többségének a füle mellett. Ezért ő „nem tulajdonít túl nagy jelentőséget” a Tisza adatszivárogtatási ügyének.