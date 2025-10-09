Ruszin-Szendi hiába erőlteti a sorkatonaságot, a tiszás fiúk „fáznak” a gondolattól

Tiszás fiatalokat kérdeztek meg egy rendezvényen arról, mit szólnának a kötelező sorkatonasághoz. Az eredményről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt mondta, „lesújtó”. Az elemző felidézte, ahogy a tiszás Ruszin-Szendi Romuluszt egy zalaegerszegi fórumon úgy fogalmazott:
„Tehát, hogy ha baj van, berántunk mindenkit azonnal.”
A volt vezérkari főnök rámutatott: bár a sorozást 2004 óta formálisan felfüggesztették, szükség esetén bármikor visszaállítható.
Az Index kérdésére valaki azt mondta:
„Tiltakoznék ellene, akár radikálisabb módszerekkel”,
míg más azt mondta, gerincsérülése miatt nem vinnék katonának, mivel 20 kilónál többet nem emelhet.