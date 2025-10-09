Hírlevél

Ruszin-Szendi hiába erőlteti a sorkatonaságot, a tiszás fiúk „fáznak” a gondolattól

„Kalap kabát, azt' elmenni a fenébe” – válaszolta egy Tisza-támogató fiatal arra a kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, hogyha be kellene vonulniuk a hadseregbe. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi tanácsadója ugyanis ezt szorgalmazza.
sorkatonaságRuszin-Szendi RomuluszDeák Dánielmagyar honvédség

Tiszás fiatalokat kérdeztek meg egy rendezvényen arról, mit szólnának a kötelező sorkatonasághoz. Az eredményről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt mondta, „lesújtó”. Az elemző felidézte, ahogy a tiszás Ruszin-Szendi Romuluszt egy zalaegerszegi fórumon úgy fogalmazott:

 „Tehát, hogy ha baj van, berántunk mindenkit azonnal.” 

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök  (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A volt vezérkari főnök rámutatott: bár a sorozást 2004 óta formálisan felfüggesztették, szükség esetén bármikor visszaállítható.

Az Index kérdésére valaki azt mondta:

 „Tiltakoznék ellene, akár radikálisabb módszerekkel”,

 míg más azt mondta, gerincsérülése miatt nem vinnék katonának, mivel 20 kilónál többet nem emelhet.

 



 

 

