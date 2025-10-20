Veszélyes mondatok Ruszin-Szenditől: erőszakra utaló kijelentések

„... én bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és kapjuk meg a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét.” A szó szerinti idézet Ruszin-Szendi Romulusztól, a TISZA Párt politikusától származik és egy kapuvári fórumon hangzott el – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Ruszin-Szendi Romulusz tiszás politikus (Forrás: Youtube)

Erről árulkodnak Ruszin-Szendi mondatai

A Tűzfalcsoport írásában elemzi a tiszás politikus mondatait és arra jut, hogy van benne három árulkodó kulcselem, amelyeknek jelentését is megadják, ahogyan fogalmaznak:

„Bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást...” - ez nem biztos kijelentés, csak »remény«. Nem azt mondja, hogy »demokratikus úton fogjuk megszerezni«, hanem nyitva hagyja a másik lehetőséget...

»Azért kell úgy megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete.« Itt elhangzik a lényeg: ha nem úgy, akkor máshogy is meg lehet szerezni a hatalmat, csak az kockázatosabb.

„Ha nem kényszerítenek bele minket abba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét.” Ez a klasszikus felelősséghárító fenyegetés, azt üzeni, hogy nem ők lesznek a felelősek, ha itt polgárháború lesz.

Becsomagolt üzenetek Ruszin-Szendi beszédében

A Tűzfalcsoport arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek nem feltétlenül nyílt fenyegetések, hanem becsomagolt üzenetek. Feltételt szabnak a békéhez és előre megmagyarázzák, miért lenne „érthető”, ha erőszak törne ki.

Ruszin-Szendi Romulusz az elmúlt hónapokban több alkalommal is demonstrálta, hogy van egy igen agresszív oldala:

fegyverrel ment lakossági fórumokra.

azt mondta, „viszketett a tenyere”, és „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez”.

egy újságírót is lökdösött – külön súlyosbító tény, hogy erről videó is készült, mégis letagadta a tettét

– idézi vissza a történteket az írás, majd megállapítják:

„Lehetne szépíteni, de az összkép így néz ki: egy fegyverszerető, indulatos exkatona arról beszél, hogy ha nem adják át nekik a hatalmat, abból erőszak is lehet.”

A Tűzfalcsoport arra is felhívja a figyelmet, hogy a politika nem hadművelet

Ahogyan fogalmaznak: