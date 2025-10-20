Veszélyes mondatok Ruszin-Szenditől: erőszakra utaló kijelentések

„... én bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és kapjuk meg a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét.” A szó szerinti idézet Ruszin-Szendi Romulusztól, a TISZA Párt politikusától származik és egy kapuvári fórumon hangzott el – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Erről árulkodnak Ruszin-Szendi mondatai
A Tűzfalcsoport írásában elemzi a tiszás politikus mondatait és arra jut, hogy van benne három árulkodó kulcselem, amelyeknek jelentését is megadják, ahogyan fogalmaznak:
- „Bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást...” - ez nem biztos kijelentés, csak »remény«. Nem azt mondja, hogy »demokratikus úton fogjuk megszerezni«, hanem nyitva hagyja a másik lehetőséget...
- »Azért kell úgy megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete.« Itt elhangzik a lényeg: ha nem úgy, akkor máshogy is meg lehet szerezni a hatalmat, csak az kockázatosabb.
- „Ha nem kényszerítenek bele minket abba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét.” Ez a klasszikus felelősséghárító fenyegetés, azt üzeni, hogy nem ők lesznek a felelősek, ha itt polgárháború lesz.
Becsomagolt üzenetek Ruszin-Szendi beszédében
A Tűzfalcsoport arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek nem feltétlenül nyílt fenyegetések, hanem becsomagolt üzenetek. Feltételt szabnak a békéhez és előre megmagyarázzák, miért lenne „érthető”, ha erőszak törne ki.
Ruszin-Szendi Romulusz az elmúlt hónapokban több alkalommal is demonstrálta, hogy van egy igen agresszív oldala:
- fegyverrel ment lakossági fórumokra.
- azt mondta, „viszketett a tenyere”, és „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez”.
- egy újságírót is lökdösött – külön súlyosbító tény, hogy erről videó is készült, mégis letagadta a tettét
– idézi vissza a történteket az írás, majd megállapítják:
„Lehetne szépíteni, de az összkép így néz ki: egy fegyverszerető, indulatos exkatona arról beszél, hogy ha nem adják át nekik a hatalmat, abból erőszak is lehet.”
A Tűzfalcsoport arra is felhívja a figyelmet, hogy a politika nem hadművelet
Ahogyan fogalmaznak:
„Egy demokráciában nem »kell« hatalmat szerezni. Meg lehet próbálni választásokon – és el lehet veszíteni azokat. Aki ezt nem tudja elfogadni, az nem politikusnak való.”