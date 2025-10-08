Ruszin-Szendi ezt mondta az időseknek: Úgyis hamar meghalnak, szavazzanak a Tisza Pártra

Pisztollyal az oldalán beszélt arról Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán, hogy az idősek „a számok nagysága miatt” korábban halnak meg, mint a fiatalok, ezért „úgy kellene szavazniuk, ahogyan azt a fiatalok elvárják”. Vagyis a tokatábornok szerint meg kell győzni az időseket, hogy a Tisza Pártra szavazzanak.

„Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy papi, mami, ez az én jövőm. Legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek a Földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó”

– ezekkel a szavakkal próbálta motiválni idősebb hallgatóit a Tisza Pártra való szavazásra Magyar Péter embere a párt szeghalmi fórumán.

Bár a felvételt azóta törölték az internetről, az Ellenpontnak szerencsére sikerült megszereznie, amelyen jól látható, hogy Ruszin-Szendi pisztolytáskával az oldalán győzködi az idős szavazókat arról, hogy ha már úgyis kevesebb idejük van hátra, szavazzanak a Tisza Pártra.

Pisztollyal az oldalán győzködi az embereket Ruszin-Szendi Romulusz

A Tisza Párt az idős magyar emberek halálát várja, a többieket pedig elfekvőbe dugná

Nem ez az első olyan eset, amikor egy Magyar Péterhez közel álló tanácsadó az idős emberek halálát használja politikai számítási alapnak. Raskó György, a Tisza Párt vezérének agrárszakértője, zöldbáró még nagyjából egy évvel ezelőtt is úgy vélekedett a nyugdíjasokról, hogy

a Tisza Párt jár jól azzal, ha az idős korosztály tagjai közül akár százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók a következő választásokig. Magyar Péter korábban maga is becsmérlően beszélt a nyugdíjasokról, volt, hogy nyugdíjaskommandónak nevezte őket.

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanezen a szeghalmi fórumon elképesztően cinikus módon „idős állománynak” nevezte a nyugdíjasokat, és lenézően azt mondta róluk, hogy nem őket kell megszólítani, hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával.

Mindebből nagyon jól látható, hogy a Tisza Párt konzekvensen idősellenes politikát folyat. Elsősorban az idős emberek halálával számolnak, de amennyiben ez nem következik be, úgy elszegényítenék és elfekvőbe dugnák őket – olvasható az Ellenpont cikkében.