Újabb botrányos videó Ruszin-Szenditől: a háború jó üzlet, az se baj, ha százezrek halnak meg! Ami fontos, hogy dőljön a lé!

„ (…) ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is. ” – Ruszin-Szendi Romulusz már megint nagyot alkotott. A tokaleszívásáról (is) elhíresült egykori katona és csapnivaló politikus szerint Magyarországnak részt kéne vennie a háborúban – írta meg a Magyar Nemzet a Mandinerre hivatkozva.

Ruszin-Szendi azonnal beleránganá Magyarországot a háborúba. Azt se bánná, ha magyarok százezrei halnának meg, ő a pénzt látja a fegyveres konfliktusokban Fotó: MW

Nem Ruszin-Szendi a legélesebb kés a fiókban

Magyar Péter „védőbástyája” szerint Magyarországnak bele kéne fektetni Ukrajnába, és a háborúban is részt kéne vennie. A Tisza-politikus egy lakossági fórumon osztotta meg a véleményét az ott levőkkel. Ahogy fogalmazott:

a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.

Ruszin-Szendi nem a magyar fiatalok százezreinek az életét félti, neki dollárjelek csilingelnek az elméjében.

Ahol háború van vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak

Ezek szerint a politikusi babérokra törő egykori parancsnoknak a fiatalok élete semmit sem számít, és Magyarországot szemrebbenés nélkül belerángatná a háborúba. Tiszta sor, nem érdeklik a véres következmények. Nehéz nem észre venni, hogy nála a pénz az első, és igen, az ukrán titkosszolgálati kapcsolatai.

Ruszin-Szendi körül szinte naponta robbanak ki a botrányok

A Nézőpont Intézet kutatása szerint a magyar választók jelentős többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy egy politikus fegyverrel jelenjen meg nyilvános eseményeken. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt védelmi tanácsadója több alkalommal is lőfegyverrel állt színpadra politikai eseményeken, ami a hatályos jogszabályok szerint tiltott. Ha érdeklik a részletek, kattintson az Origo cikkére!