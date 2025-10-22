Ruszin-Szendi Romulusz összevissza hazudozik Magyar Péterrel együtt

Ruszin-Szendi Romulusz és a főnöke naponta erőlteti be a politikát a hadseregbe, amivel aláássa a magyar emberek biztonságát. A nagy szakértő még azt sem tudja, hogy mi a folyamata a légtérzár elrendelésének, pedig illene tudnia, hogy az nem a honvédelmi miniszter hatásköre. Kétségbeesve hazudozik összevissza mindenről a főnökével együtt, csak hogy már előre leplezzék az elkerülhetetlent – hogy a békét többen fogják támogatni holnap mint az európaiak háborúját, amit ők lelkesen kiszolgálnak – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szalay Bobrovniczky Kristóf.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője (Fotó: Huszár Márk)

Magyarország honvédelmi minisztere arra reagált, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárásának csömöri állomásán kijelentette, hogy október 23-án 12 óra 30 perc és 16 óra között légtérzárat rendeltek el Budapestre.

