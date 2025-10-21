A fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz ámokfutása most véget érhet

Kósa Lajos a Fidesz országgyűlési képviselője a törvények áttekintését kérte és azt, hogy a fegyvertartás szabályait szigorítsák. Mint jelezte, a mostani szabályok szerint a fegyvert el lehet kobozni, viszont a fegyvertartási engedélyt nem lehet visszavonni. Így a rendőrök azzal szembesültek, hogy hiába foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét, továbbra is szabályosan tud másik lőfegyvert tartani magánál.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment a Tisza Párt egyik fórumára

Ezt a joghézagot használhatja ki Ruszin-Szendi.

Elítéljük a politikai agressziót, és arra kérjük a pártokat, hogy csatlakozzanak a határozati javaslathoz”

– fogalmazott korábban Kósa Lajos a javaslat vitájában, aki fellépést sürgetett az olyan agresszív cselekmények ellen, mint az, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt több rendezvényén is éles lőfegyverrel vett részt.

Ez bűncselekmény”

– tette hozzá Kósa, aki szerint Ruszin-Szendi tudatosan fittyet hányt a szabályokra. Ezért ennek a joghézagnak a felülvizsgálatát kéri Kósa Lajos a kormánytól. Valamint, azt is szorgalmazta, hogy a kormány lépjen fel a politikai tevékenységük során rendkívüli agresszivitást mutató szervezetek ellen.

Ugyanis, mint ismeretes Ruszin-Szendi Romulusz azt is megteszi, hogy a Tisza Párt nyílt választói gyűléseire éles lőfegyverrel megy, ahogy ezt Szeghalmon is megtette, amiből az egész botrány kipattant.

Szavak szintjén már nem riad vissza az erőszaktól, hiszen Hajdúsámsonban kijelentette, hogy:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

A nyári kapuvári fórumon pedig azt mondta:

Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét.”

