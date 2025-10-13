Hírlevél

Rendkívüli

Putyin legfőbb szövetségese üzent, és Trump ennek nagyon nem fog örülni

Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz maga vallotta be, szívesen megverné az újságírókat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Fegyverrel az oldalán ecsetelte büszkén híveinek Ruszin-Szendi Romulusz, hogy megverné az újságírókat – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Emlékezetes, a Tisza Párt bukott tábornoka az utóbbi időben botrányt botrányra halmoz: fellökte munka közben a Mandiner riporterét, fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon, majd a sorkatonaság visszaállításával borzolta a kedélyeket.
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártsorkatonaság

„Döbbenetes! Újságírókat verne Ruszin-Szendi Romulusz. Ő maga mondta el. Botrány. Ráadásul úgy mondja ezt, hogy ott dudorodik a pisztoly a pulóvere alatt” – emlékeztetett közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Mint arról az Origo is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szinte fellökte a Mandiner munkatársát Kötcsén, amikor az a párt adóterveiről kérdezte. 

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Youtube)
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)

Az esetről készült videó hamar bejárta a sajtót, újabb bizonyítékát adva annak, hogy a Tisza vezetői rettegnek a mindenkit érdeklő kérdések megválaszolásától. De nem ez volt az egyetlen botrány az utóbbi időben Ruszin-Szendi Romulusznak: emlékezetes, a Tisza Párt egyik fórumán fegyverrel jelent meg

Fegyverviselési botrány, sorkatonaság visszaállítása

Az eseményről készült videofelvételeken jól kivehető egy fegyver sziluettje a katonatiszt öve tájékán. A fegyverviselési ügy nagy visszhangot váltott ki, mivel Magyarországon eddig közszereplő nyilvános rendezvényen nem viselt fegyvert. Ha ez nem lenne elég, most pedig éppen a sorkatonaság visszaállításával borzolja a kedélyeket. Az ukrajnai háborúban való magyar részvételt támogató bukott tábornok úgy fogalmazott:

Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, így ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.”

Kijelentése nagy port kavart a hazai közéletben, a kormánypárti politikusok arra kérik az embereket: töltsék ki a Fidelitas petícióját, amely a sorkatonaság visszavezetése ellen tiltakozik.

 

 

 

