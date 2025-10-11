Hírlevél

Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció veszélye csak egy mesterséges ellenségkép

Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy bűnbak a Fidesznek – ezt írja az egyik Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója. A bukott tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció csak egy kitalált álprobléma. Mondja ezt annak ellenére, hogy az illegális bevándorlás 2015 óta valós és súlyos európai gazdasági, valamint biztonsági problémává vált Európában.
Ruszin-Szendi Romulusz

Egy újabb erősen vitatható kijelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója, volt vezérkari főnök. 

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció csak egy kitalált álprobléma.
Brüsszel, migránsok, Soros - mindig kell egy bűnbak a Fidesznek - ezt írja az egyik Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója  Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció csak egy kitalált álprobléma 

A bukott tábornok a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a Fidesz kommunikációja csak a félelemkeltésre épül, és olyan mesterséges ellenségképeket gyárt, mint a migráció.

A Fidesz kommunikációja mára nem politikai vita, hanem hideg számítás: félelemkeltés, gyűlöletkampány, mesterséges ellenségképek. Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet”

– fogalmazott Ruszin-Szendi a bejegyzésében.

A kijelentés annak ismeretében különösen figyelemre méltó, hogy a migráció az elmúlt évek egyik legfontosabb biztonságpolitikai és társadalmi kérdésévé volt egész Európában.

Ruszin-Szendi állításával szemben a valóság az, hogy a migráció nagyon is létező probléma. 2015 óta több millió migráns érkezett Európába az illegális bevándorlási hullám részeként. A migrációs nyomás azóta sem szűnt meg: az európai hatóságok szerint további milliók készülnek útra kelni Európa felé Afrikából, a Közel-Keletről és Dél-Ázsiából. A kontinens több országában – különösen Olaszországban, Németországban, Franciaországban és Svédországban – komoly kihívást jelent az integráció, a közbiztonság és a szociális ellátórendszerek fenntarthatósága az illegális migránsok hatalmas száma miatt.

Ruszin-Szendi Romulusz közösségi médiás megnyilvánulása arra nem tért ki, hogyha a bukott tábornok álproblémának tartja a migrációt, akkor ez vajon azt is jelenti-e, hogy hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt lebontaná a déli határvédelmi kerítést.

 

 

