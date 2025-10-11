Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció veszélye csak egy mesterséges ellenségkép

Egy újabb erősen vitatható kijelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója, volt vezérkari főnök.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció csak egy kitalált álprobléma

A bukott tábornok a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a Fidesz kommunikációja csak a félelemkeltésre épül, és olyan mesterséges ellenségképeket gyárt, mint a migráció.

A Fidesz kommunikációja mára nem politikai vita, hanem hideg számítás: félelemkeltés, gyűlöletkampány, mesterséges ellenségképek. Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet”

– fogalmazott Ruszin-Szendi a bejegyzésében.

A kijelentés annak ismeretében különösen figyelemre méltó, hogy a migráció az elmúlt évek egyik legfontosabb biztonságpolitikai és társadalmi kérdésévé volt egész Európában.

Ruszin-Szendi állításával szemben a valóság az, hogy a migráció nagyon is létező probléma. 2015 óta több millió migráns érkezett Európába az illegális bevándorlási hullám részeként. A migrációs nyomás azóta sem szűnt meg: az európai hatóságok szerint további milliók készülnek útra kelni Európa felé Afrikából, a Közel-Keletről és Dél-Ázsiából. A kontinens több országában – különösen Olaszországban, Németországban, Franciaországban és Svédországban – komoly kihívást jelent az integráció, a közbiztonság és a szociális ellátórendszerek fenntarthatósága az illegális migránsok hatalmas száma miatt.