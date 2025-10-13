Most egy kattintással világossá tehetjük, hogy nem kérünk a sorkatonaságból

„Ruszin-Szendinek teljesen elmentek otthonról!” – reagált közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botrányos kijelentésére Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Mint arról az Origo is beszámolt, a sorkatonaság visszavezetésének lehetősége komoly közéleti vitát kavart Magyarországon, miután a Tisza Párt politikusa egy lakossági fórumon a sorkatonai szolgálat visszaállításáról beszélt.

Szentkirályi Alexandra hevesen tiltakozik Ruszin-Szendi Romulusz azon kijelentése ellen, miszerint vissza kellene állítania a sorkötelezettséget (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Az ukrajnai háborúban való magyar részvételt támogató bukott tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott:

Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, így ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.”

Szentkirályi Alexandra rámutatott: Brüsszelnek háborús terve van, a Tisza meg sorkatonaságot vezetne be és bizniszt lát a háborúban. „Amikor a kormányzásért kampányoló politikai párt sorkatonasággal kampányol, akkor egy anya gyomra összeszorul” – hangsúlyozta, majd arra kért mindenkit, töltse ki a Fidelitas petícióját, amely a sorkatonaság visszavezetése ellen tiltakozik. „Egy kattintással világossá tehetjük Brüsszelnek és Magyar Péternek is: nem kérünk a sorkatonaságból, nem kérünk a háborúból!” – zárta sorait a frakcióvezető.