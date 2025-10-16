Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Rendkívüli

Lesújtó hír érkezett: ez okozta Diane Keaton halálát

Ruszin-Szendi

Milliárdos villa, fegyveres pózok, botrányos múlt – Ruszin-Szendi portréja nem mindennapi olvasmány!

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Átfogó portrét jelent meg Ruszin-Szendi Romuluszról, a Tisza Párt fegyvert viselő, viszkető tenyerű, kiváló ukrán kapcsolatokkal rendelkező honvédelmi szakértőjéről. A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, a volt vezérkari főnök nem mindig a saját teljesítményével, hanem külső segítséggel jutott előre a katonai ranglétrán, szívesen élt a honvédség egyes szintjein máig működő nepotizmussal, vezérkari főnökként pedig súlyos függelemsértést követhetett el, illetve bűncselekmények gyanúját felvető botrányok kapcsolódnak a nevéhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendifegyvernepotizmusfeleségranglétrakatonafőnök

Ruszin-Szendi Romulusz az utóbbi hónapokban közéleti botrányairól lett széles körben ismert, arról azonban keveset tudni, miként alakult a ’90-es évek közepén indult katonai pályája – írta a Magyar Nemzet, amely átfogó portrét közölt Magyar Péter legfőbb bizalmasáról azután, hogy 

több olyan volt és jelenlegi katonával beszéltek, akik a főiskoláról ismerik vagy a honvédség különböző egységeiben együtt szolgáltak vele, de számos, a nyilvánosság előtt eddig diszkréten kezelt történetet is megismertek.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz katonai pályája is érdekesen indult.
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az összeállításból kiderül, miként indult Ruszin-Szendi katonai pályája. Főiskolai társainak visszaemlékezései mind arra lyukadtak ki, hogy Ruszin-Szendi nem mindig a saját erejéből jutott túl az akadályokon. Többen úgy emlékeznek, hogy Ruszin-Szendi lényegében csalással szerezte meg az ejtőernyős „alkalmas” minősítést. Egy akkori katona elmondása szerint a mai tiszás politikus mást küldött be maga helyett. Kérdésünkre, hogy ez miként történhetett, forrásunk megvonta a vállát és annyit mondott: 

„Csalt és kész”. 

Ruszin-Szendi 2009 nyarán váltott: maradt Szolnokon, de a 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóaljnál folytatta, parancsnokhelyettes, majd parancsnok lett, akkori feleségével közösen, egymás közvetlen munkatársaként végezték a parancsnoki személyügyi munkát. Egy százados úgy emlékezett vissza, hogy

 Ruszin-Szendi és akkori neje rendszeresen „Szívemnek” vagy „Cicának” szólították egymást a parancsnoki értekezleteken. 

– Arra is volt példa – idézte fel –, hogy egyik leszúrta a másikat, mondván, „nem ezt beszéltük meg otthon”. Olyan abszurd esetről is hallottak, hogy az akkor már ezredesi rangban álló Ruszin-Szendi kérdőre vonta az egyik katonát, mert az a felesége szerint előző nap rossz időpontban ment az edzőterembe. 

A források kitértek Ruszin-Szendi jellemvonásaira, általános viselkedésére is. kiderült, hogy nem dohányzott, nem ivott, többen is állították, hogy Ruszin-Szendi elhivatott volt, és az egyik legjobb szakmai közegben szolgált. Volt, aki arról beszélt, hogy végig egyfajta fanatizmus, olyan típusú – jó értelemben vett – megszállottság hajtotta a volt vezérkari főnököt, ami nem minden katonában van meg.

A honvédség mindennapi működését ismerő informátorok egybehangzóan állítják, hogy a

 Kádár-korszakban kialakult nepotizmus – amit a köznyelv „urambátyám” viszonyrendszernek is nevez – részben tovább élt az egyenruhások között, nem ritka, hogy szívességeket tesznek egymásnak, vagy éppen „elsikálnak” kisebb ügyeket. Ez a szemlélet vezethetett oda, hogy Ruszin-Szendi lényegében bármit megengedhetett magának vezérkari főnökként.

Az egyik legbicskanyitogatóbb eset minden kétséget kizáróan a villaügy. A honvédelmi tárca egyik cége, a HM EI Zrt. 2022 márciusában vásárolt ingatlant Dunakeszin, mégpedig 235 millió forintért. Az adásvétel Ruszin-Szendi Romulusz kérésére történt, ahogy az altábornagy igényei alapján építették át az épületet is, nem kevesebb mint 652 millió forintért. A teljes összeg 897 millió forint lett, illetve nem a teljes, ehhez ugyanis további 132 millió forint társult – ennyit költöttek különféle ingóságok beszerzésére. Több mint egymilliárd forintnyi állami pénzből épült ház Ruszin-Szendi Romulusznak.
A portál az összeállításban felidézte, hogy  Ruszin-Szendi Romulusz előszeretettel viselt  fegyvert lakossági fórumokon, és hogy a fegyverek iránti erős vonzalma és olykor agresszív viselkedése összefügg túlfűtött militarista szemléletével. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!