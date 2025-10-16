Milliárdos villa, fegyveres pózok, botrányos múlt – Ruszin-Szendi portréja nem mindennapi olvasmány!

Ruszin-Szendi Romulusz az utóbbi hónapokban közéleti botrányairól lett széles körben ismert, arról azonban keveset tudni, miként alakult a ’90-es évek közepén indult katonai pályája – írta a Magyar Nemzet, amely átfogó portrét közölt Magyar Péter legfőbb bizalmasáról azután, hogy

több olyan volt és jelenlegi katonával beszéltek, akik a főiskoláról ismerik vagy a honvédség különböző egységeiben együtt szolgáltak vele, de számos, a nyilvánosság előtt eddig diszkréten kezelt történetet is megismertek.

Ruszin-Szendi Romulusz katonai pályája is érdekesen indult.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az összeállításból kiderül, miként indult Ruszin-Szendi katonai pályája. Főiskolai társainak visszaemlékezései mind arra lyukadtak ki, hogy Ruszin-Szendi nem mindig a saját erejéből jutott túl az akadályokon. Többen úgy emlékeznek, hogy Ruszin-Szendi lényegében csalással szerezte meg az ejtőernyős „alkalmas” minősítést. Egy akkori katona elmondása szerint a mai tiszás politikus mást küldött be maga helyett. Kérdésünkre, hogy ez miként történhetett, forrásunk megvonta a vállát és annyit mondott:

„Csalt és kész”.

Ruszin-Szendi 2009 nyarán váltott: maradt Szolnokon, de a 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóaljnál folytatta, parancsnokhelyettes, majd parancsnok lett, akkori feleségével közösen, egymás közvetlen munkatársaként végezték a parancsnoki személyügyi munkát. Egy százados úgy emlékezett vissza, hogy

Ruszin-Szendi és akkori neje rendszeresen „Szívemnek” vagy „Cicának” szólították egymást a parancsnoki értekezleteken.

– Arra is volt példa – idézte fel –, hogy egyik leszúrta a másikat, mondván, „nem ezt beszéltük meg otthon”. Olyan abszurd esetről is hallottak, hogy az akkor már ezredesi rangban álló Ruszin-Szendi kérdőre vonta az egyik katonát, mert az a felesége szerint előző nap rossz időpontban ment az edzőterembe.

A források kitértek Ruszin-Szendi jellemvonásaira, általános viselkedésére is. kiderült, hogy nem dohányzott, nem ivott, többen is állították, hogy Ruszin-Szendi elhivatott volt, és az egyik legjobb szakmai közegben szolgált. Volt, aki arról beszélt, hogy végig egyfajta fanatizmus, olyan típusú – jó értelemben vett – megszállottság hajtotta a volt vezérkari főnököt, ami nem minden katonában van meg.