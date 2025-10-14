Ruszin-Szendi tagadja a sorkatonaság visszaállítását – mindhiába

A vita azután robbant ki, hogy a Fidelitas elnöke, Mohácsy István felidézte: Ruszin-Szendi Romulusz korábban egyértelműen kijelentette, „a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani”. A volt vezérkari főnök most közösségi oldalán cáfolta ezt, és azt állította, mindig is az önkéntes katonai szolgálat híve volt. A Mandiner szerint a politikushoz közel álló körök kommunikációs kármentésbe kezdtek, miután a felvétel újra nyilvánosságra került, és egyértelműen hallható rajta a vitatott kijelentés.
Tagadás és magyarázkodás a Tisza Pártban
A Tisza Párt védelmi tanácsadója azzal védekezett, hogy félreértették a szavait, és szerinte kizárólag az önkéntes szolgálat erősítéséről beszélt.
A mai modern hadviselés megvalósítása Magyarországon azoknak a hölgyeknek és uraknak a vállára nehezedő teher, akik önként vállalják a haza szolgálatát”
– fogalmazott Ruszin-Szendi.
Azonban a videóban elhangzott mondatok egyértelműen cáfolják a mostani magyarázatot, és azt mutatják, hogy a Tisza Párt egyik legfontosabb katonai tanácsadója korábban ténylegesen a sorkötelezettség visszaállításáról beszélt.