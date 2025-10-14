Ruszin-Szendi tagadja a sorkatonaság visszaállítását – mindhiába

Tagadás és magyarázkodás a Tisza Pártban

A Tisza Párt védelmi tanácsadója azzal védekezett, hogy félreértették a szavait, és szerinte kizárólag az önkéntes szolgálat erősítéséről beszélt.

A mai modern hadviselés megvalósítása Magyarországon azoknak a hölgyeknek és uraknak a vállára nehezedő teher, akik önként vállalják a haza szolgálatát”

– fogalmazott Ruszin-Szendi.

Azonban a videóban elhangzott mondatok egyértelműen cáfolják a mostani magyarázatot, és azt mutatják, hogy a Tisza Párt egyik legfontosabb katonai tanácsadója korábban ténylegesen a sorkötelezettség visszaállításáról beszélt.