Atomcsapásról beszél az orosz ezredes, ha az ukránok ezt megteszik

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi és a Tisza veszélyes a magyarok biztonságára

A Magyar Honvédséget megosztani, bomlasztani nemzetbiztonsági kockázat. Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza ezért is veszélyes a magyar emberek biztonságára – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy reels-videóban a közösségi oldalán.
A honvédelmi miniszter kifejtette: Az egész Magyar Honvédség alapétosza az, hogy egyenruhában nem politizálunk, hogy nem visszük be a politikát a hadseregbe. „Ezt (Ruszin-Szendi) úgy »meghekkeli«, hogy minden egyes Facebook-posztján most már egyenruhában van.” 

Katonát játszik, és a katonák fejét fordítja el. Ez nemzetbiztonsági kockázat” 

– mondta Szalay-Bobrovniczky.

„Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes. Ruszin-Szendi Romulusz egyenlő a Tiszával, és ezért mondom, hogy 

a Tisza veszélyes a magyar emberek számára” 

– szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

