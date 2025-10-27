A kortárszene meghatározó mestere

A nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódó műfajgazdag alkotómunkája”

– ezzel indokolták 2009-ben a Kossuth-díj átadását, amely pályafutásának egyik csúcspontja volt.

Az 1970-es és 1980-as években Németországban szabadfoglalkozású zeneszerzőként dolgozott, később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneelméleti tanszékének vezetőjeként és a Mestertestület elnökeként segítette a fiatal muzsikusnemzedékeket. Olyan operák és zenekari művek fűződnek a nevéhez, mint a Sonnenfinsternis, a Leoniden vagy Der Hutmacher, amelyek nemzetközi színtéren is elismerést hoztak számára.

Sári József művészi öröksége a magyar és az európai zenekultúra maradandó része marad. A Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjaként búcsúzik tőle.