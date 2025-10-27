Sári József 1935. június 23-án született Lentiben, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett diplomát zeneszerzés és karvezetés szakon. Pályája során nemcsak komponistaként, hanem zenetanárként, karmesterként és zongoristaként is maradandót alkotott. Negyedszázadon át tanított a budapesti zeneoktatás meghatározó intézményeiben, miközben művei Németországtól Ausztrián át a Magyar Állami Operaház színpadáig jutottak.
A kortárszene meghatározó mestere
A nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódó műfajgazdag alkotómunkája”
– ezzel indokolták 2009-ben a Kossuth-díj átadását, amely pályafutásának egyik csúcspontja volt.
Az 1970-es és 1980-as években Németországban szabadfoglalkozású zeneszerzőként dolgozott, később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneelméleti tanszékének vezetőjeként és a Mestertestület elnökeként segítette a fiatal muzsikusnemzedékeket. Olyan operák és zenekari művek fűződnek a nevéhez, mint a Sonnenfinsternis, a Leoniden vagy Der Hutmacher, amelyek nemzetközi színtéren is elismerést hoztak számára.
Sári József művészi öröksége a magyar és az európai zenekultúra maradandó része marad. A Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjaként búcsúzik tőle.