Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Életének 91. évében elhunyt Sári József, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, érdemes művész. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint a tárca saját halottjának tekinti a magyar zeneművészet kiemelkedő alakját.
Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)Sári Józsefzeneszerzőművészelhunyt

Sári József 1935. június 23-án született Lentiben, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett diplomát zeneszerzés és karvezetés szakon. Pályája során nemcsak komponistaként, hanem zenetanárként, karmesterként és zongoristaként is maradandót alkotott. Negyedszázadon át tanított a budapesti zeneoktatás meghatározó intézményeiben, miközben művei Németországtól Ausztrián át a Magyar Állami Operaház színpadáig jutottak.

Sári József
Az elhunyt Sári Józsefet a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti
Forrás: Fidelio.hu
Meghalt Sári József, Kossuth-díjas zeneszerző

A kortárszene meghatározó mestere

A nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódó műfajgazdag alkotómunkája” 

– ezzel indokolták 2009-ben a Kossuth-díj átadását, amely pályafutásának egyik csúcspontja volt.

Az 1970-es és 1980-as években Németországban szabadfoglalkozású zeneszerzőként dolgozott, később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneelméleti tanszékének vezetőjeként és a Mestertestület elnökeként segítette a fiatal muzsikusnemzedékeket. Olyan operák és zenekari művek fűződnek a nevéhez, mint a Sonnenfinsternis, a Leoniden vagy Der Hutmacher, amelyek nemzetközi színtéren is elismerést hoztak számára.

Sári József művészi öröksége a magyar és az európai zenekultúra maradandó része marad. A Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjaként búcsúzik tőle.

