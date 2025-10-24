A magyar saláta vége? — ukrán-lengyel saláta végezné ki a magyart a Tisza szakértője szerint

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron botrányossá vált etyeki előadása még mindig tartogat meglepő részleteket – számolt be róla az Ellenpont. Emlékezetes: a Tisza Párt alelnöke és gazdasági szakértője a többkulcsos adó mellett foglalt állást, ezen kívül Tarr ott beszélt arról, hogy szerinte választást kell nyernie a Tiszának és „utána mindent lehet”.

Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakértője olyan tervről beszélt, amely megvalósulva a magyar salátatermelés megszűnéséhez vezetne Forrás: Facebook

A magyar saláta végét hozná és a Tisza által támogatott terv

Ám a videóban – amelyet a Magyar Kút Tisza Sziget időközben törölt, ám az Ellenpont lementetett – Dálnoki

azt hozza fel hazánk számára követendő gyakorlatnak, hogy a lengyelek ukrán termőföldeken termelt salátát terítenek a régiónk egészében.

„(…) ha jól tudom, a Tiszának vannak is nagyon jó kapcsolatai lengyel gazdaságpolitikusokkal és pártokkal. Éppen most olvastam, hogy

Lengyelországban egy olyan saláta-integrációt (...) fognak létrehozni, ahol lengyel és ukrán mezőgazdasági területeket bevonva letermelik a salátát, majd lengyel logisztikával és lengyel élelmiszer-ipari ezzel meg azzal, nem tudom milyen technikával Észtországtól Magyarországig, Németország keleti felétől Bukarestig terítik a salátát.

Ennek az lesz a következménye, hogy a lengyel saláta, akárhogy is fogják hívni, olcsóbb lesz Budapesten, mint mondjuk a dabasi saláta, és ezt Magyarország egyébként meg tudja csinálni” – fejtette ki Dálnoki Áron a tervet, ami megvalósulva a magyar gazdák ellehetetlenítéséhez vezetne.

Ellehetetlenítenék a magyar gazdákat

Dálnoki nincs egyedül ezzel a szemlélettel a Tiszában, hiszen például Raskó György, Magyar Péter egyik első számú szakértője és bizalmi embere rendre a földalapú agrártámogatások megszüntetése mellett foglal állást. Tarr Zoltán pedig a Sárospataki fórumukon úgy vélte, Magyarországnak nem kellene „erőlködnie”,

Ukrajna úgyis »jobban ért« a mezőgazdasági termeléshez.”

Magyar Péterék agráriummal kapcsolatos elképzelései hézagmentesen illeszkednek Brüsszel terveibe. Mint ismert: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megbízásából elkészült 2024-es Strohschneider-féle EU-s tanulmány a mezőgazdaág átalakításáról. A Stratégiai párbeszéd az EU mezőgazdaságának jövőjéről című, 56 oldalas tanulmány szerint megszüntetnék a területalapú támogatásokat, egyértelmű célként jelölik meg a több ukrán és brazil importot eredményező húsfogyasztás-csökkentést, valamint a növényi alapú élelmiszerekre történő átállást és

a génmódosító eljárások előnyeit is kiemelik. Ukrajnában ugyanis jóval lazább szabályozás vonatkozik a génmódosításra.”

Noha a tanulmányban közreműködő szakértői testületben helyet kaptak a főbb élelmiszeripari óriásokat tömörítő FoodDrinkEurope és a Greenpeace képviselői is, ugyanakkor egyetlen gazdaszervezet sem kapott meghívást Kelet-és Közép-Európából.