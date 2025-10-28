Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Schmidt Mária

Jelképesen agyonverik Schmidt Máriát – ez még művészet?

Hollik István élesen bírálta az Átriumban bemutatott előadást, amelyben jelképesen agyonverik Schmidt Máriát. Hollik szerint ez már nem művészet, hanem a gyűlölet politikai megnyilvánulása.
Nem csitul a közfelháborodás az Átriumban bemutatott, Schmidt Máriát szimbolikusan agyonütő előadás miatt. Először Lentulai Krisztián publicista szólalt fel az eset ellen, de a kormányoldalon egyre több a felháborodást kifejező hang: Hollik István szerint ez nem csupán ízléstelen provokáció, hanem annak a politikai légkörnek a következménye, amit a Tisza Párt és egyes baloldali szereplők szítottak. 

Schmidt Mária
A színész, aki Schmidt Mária bőrébe próbált bújni
Forrás: Mandiner

Amikor nincsenek érvek, csak a gyűlölet és az erőszak marad” 

– fogalmazott a KDNP-s politikus.

Kiverte a biztosítékot Schmidt Mária színpadi kivégzése – nyílt levelet kapott Nagy Ervin

Erőszak közpénzből

A KDNP politikusa szerint a közéletben eluralkodó agresszió nem véletlen, hanem tudatosan épített kommunikáció eredménye. Felszólította Magyar Pétert, Dobrev Klárát, Vályi Istvánt, Juhász Pétert, Pottyondy Edinát és más ismert ellenzéki szereplőket, hogy határolódjanak el a történtektől, mert szerinte most nem politikai ízlés kérdése a megszólalás: 

Aki most nem áll ki Schmidt Mária mellett, az nem tiszteli az emberi életet!”

Az ügyet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták a botrányt keltő előadást. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult Nagy Ervinhez, a közalapítvány kuratóriumi tagjához, aki önmagát az erőszakot meghonosító Magyar Péter legnagyobb támogatójának vallja. 

 

