Jelképesen agyonverik Schmidt Máriát – ez még művészet?

Nem csitul a közfelháborodás az Átriumban bemutatott, Schmidt Máriát szimbolikusan agyonütő előadás miatt. Először Lentulai Krisztián publicista szólalt fel az eset ellen, de a kormányoldalon egyre több a felháborodást kifejező hang: Hollik István szerint ez nem csupán ízléstelen provokáció, hanem annak a politikai légkörnek a következménye, amit a Tisza Párt és egyes baloldali szereplők szítottak.
Amikor nincsenek érvek, csak a gyűlölet és az erőszak marad”
– fogalmazott a KDNP-s politikus.
Erőszak közpénzből
A KDNP politikusa szerint a közéletben eluralkodó agresszió nem véletlen, hanem tudatosan épített kommunikáció eredménye. Felszólította Magyar Pétert, Dobrev Klárát, Vályi Istvánt, Juhász Pétert, Pottyondy Edinát és más ismert ellenzéki szereplőket, hogy határolódjanak el a történtektől, mert szerinte most nem politikai ízlés kérdése a megszólalás:
Aki most nem áll ki Schmidt Mária mellett, az nem tiszteli az emberi életet!”
Az ügyet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták a botrányt keltő előadást. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult Nagy Ervinhez, a közalapítvány kuratóriumi tagjához, aki önmagát az erőszakot meghonosító Magyar Péter legnagyobb támogatójának vallja.