Jelképesen agyonverik Schmidt Máriát – ez még művészet?

Erőszak közpénzből

A KDNP politikusa szerint a közéletben eluralkodó agresszió nem véletlen, hanem tudatosan épített kommunikáció eredménye. Felszólította Magyar Pétert, Dobrev Klárát, Vályi Istvánt, Juhász Pétert, Pottyondy Edinát és más ismert ellenzéki szereplőket, hogy határolódjanak el a történtektől, mert szerinte most nem politikai ízlés kérdése a megszólalás:

Aki most nem áll ki Schmidt Mária mellett, az nem tiszteli az emberi életet!”

Az ügyet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány vezetői közpénzből támogatták a botrányt keltő előadást. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, Gulyás Gergely Kristóf nyílt levélben fordult Nagy Ervinhez, a közalapítvány kuratóriumi tagjához, aki önmagát az erőszakot meghonosító Magyar Péter legnagyobb támogatójának vallja.