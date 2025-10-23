Semjén Zsolt: Azért állunk ki, hogy ne haljon meg senki ebben a háborúban

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes délelőtt Budapesten, a Margit híd budai hídfőjénél, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett Békemenet indulásakor az ukrajnai konfliktusra utalva azt mondta, a résztvevők a Békemenettel azért állnak ki, hogy senki se haljon meg abban a háborúban.

Több tízezren vonultak október 23-án délelőtt a Margit hídtól a Kossuth térig, hogy kinyilvánítsák: Magyarország nem akar háborút. A Békemenet indulásakor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a magyarok nem hajlandók idegen háborúért életüket adni, és a béke melletti kiállás nemcsak a magyarok, hanem minden európai fiatal életét védi. A civil szervezők üzenete egyértelmű volt: meg akarják mutatni Európának, hogy a magyar nemzet a szuverenitás és a béke oldalán áll Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Semjén Zsolt szerint a Békemenetnek az a célja, hogy senki se halljon meg egy idegen háborúban

A Békemenet történelmi jelentőségéről szólva Semjén Zsolt úgy fogalmazott:

Magyar véreinkért vagyunk itt, hogy ne haljon meg egyikünknek a gyereke, férje, testvére egy olyan háborúban, ami nem a mi háborúnk. De mi itt vagyunk azokért is, akik háborút akarnak Nyugat-Európában, mert amikor mi kiállunk a béke mellett, akkor azért is kiállunk, hogy az ő gyerekeiket se vigyék haza bádogtepsiben, mert ha majd megérkeznek Párizsba, Londonba és Berlinbe azoknak a fiataloknak holttestei, akik egy politikai manipuláció miatt lennének kivezényelve a frontra, akkor tudnák meg, hogy mi a jelentősége annak, hogy mi itt vagyunk."

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke példaértékűnek nevezte a Békemenetet, amelyen több százezer „önkéntes szellemű honvédő" vesz részt, és amely megmutatja a Nyugatnak, hogy Orbán Viktor és a lakosság nagy része szimbiózisban él a hazáért. Hozzátette:

A CÖF-CÖKA exportálni akarja a Békemenetet a nyugat városaiba, hogy „kicsit reszkessenek majd a falai" a jelenlegi Európai Uniónak és Európai Bizottságnak.

Fricz Tamás, a CÖF-CÖKA alapítója azt mondta:

Hosszú harc áll előttünk. Áprilisban, az országgyűlési választásokon le kell győzni a szuverenitás ellen támadó felső erőket, majd a nemzeti függetlenséget veszélyeztető brüsszeli elittel is meg kell vívni a küzdelmet, a jelenlegi EU helyett pedig létre kell hozni a független, szabad nemzetek Európáját.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője köszöntötte a rendezvényre érkezett olasz és lengyel delegáció tagjait, majd azt mondta, hogy a jelenlévők üzenete az:

Ha jövő áprilisban megpróbálnak bármilyen nemtelen eszközzel ránk támadni, akkor az eseményről készült fotóalbumot előtte lapozzák fel.

Stefka István újságíró azt mondta, 69 éve ugyanebben az időben vonultak fel tízezrek a szabadságért, Magyarország függetlenségéért, és „ugyanezért megint vonulunk".