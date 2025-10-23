Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor: Itt béke lesz, mert mi békét akarunk!

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Békemenet

Semjén Zsolt: Azért állunk ki, hogy ne haljon meg senki ebben a háborúban

Több tízezren vonultak október 23-án délelőtt a Margit hídtól a Kossuth térig, hogy kinyilvánítsák: Magyarország nem akar háborút. A békemenet indulásakor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a magyarok nem hajlandók idegen háborúért életüket adni, és a béke melletti kiállás nemcsak a magyarok, hanem minden európai fiatal életét védi. A civil szervezők üzenete egyértelmű volt: meg akarják mutatni Európának, hogy a magyar nemzet a szuverenitás és a béke oldalán áll.
Békemenettörténelmi pillanatSemjén Zsolt

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes délelőtt Budapesten, a Margit híd budai hídfőjénél, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett Békemenet indulásakor az ukrajnai konfliktusra utalva azt mondta, a résztvevők a Békemenettel azért állnak ki, hogy senki se haljon meg abban a háborúban.

Több tízezren vonultak október 23-án délelőtt a Margit hídtól a Kossuth térig, hogy kinyilvánítsák: Magyarország nem akar háborút. A Békemenet indulásakor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a magyarok nem hajlandók idegen háborúért életüket adni, és a béke melletti kiállás nemcsak a magyarok, hanem minden európai fiatal életét védi. A civil szervezők üzenete egyértelmű volt: meg akarják mutatni Európának, hogy a magyar nemzet a szuverenitás és a béke oldalán áll Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Semjén Zsolt szerint a Békemenetnek az a célja, hogy senki se halljon meg egy idegen háborúban

A Békemenet történelmi jelentőségéről szólva Semjén Zsolt úgy fogalmazott:

Magyar véreinkért vagyunk itt, hogy ne haljon meg egyikünknek a gyereke, férje, testvére egy olyan háborúban, ami nem a mi háborúnk. De mi itt vagyunk azokért is, akik háborút akarnak Nyugat-Európában, mert amikor mi kiállunk a béke mellett, akkor azért is kiállunk, hogy az ő gyerekeiket se vigyék haza bádogtepsiben, mert ha majd megérkeznek Párizsba, Londonba és Berlinbe azoknak a fiataloknak holttestei, akik egy politikai manipuláció miatt lennének kivezényelve a frontra, akkor tudnák meg, hogy mi a jelentősége annak, hogy mi itt vagyunk."

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke példaértékűnek nevezte a Békemenetet, amelyen több százezer „önkéntes szellemű honvédő" vesz részt, és amely megmutatja a Nyugatnak, hogy Orbán Viktor és a lakosság nagy része szimbiózisban él a hazáért. Hozzátette:

A CÖF-CÖKA exportálni akarja a Békemenetet a nyugat városaiba, hogy „kicsit reszkessenek majd a falai" a jelenlegi Európai Uniónak és Európai Bizottságnak.

Fricz Tamás, a CÖF-CÖKA alapítója azt mondta:

Hosszú harc áll előttünk. Áprilisban, az országgyűlési választásokon le kell győzni a szuverenitás ellen támadó felső erőket, majd a nemzeti függetlenséget veszélyeztető brüsszeli elittel is meg kell vívni a küzdelmet, a jelenlegi EU helyett pedig létre kell hozni a független, szabad nemzetek Európáját.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője köszöntötte a rendezvényre érkezett olasz és lengyel delegáció tagjait, majd azt mondta, hogy a jelenlévők üzenete az:

Ha jövő áprilisban megpróbálnak bármilyen nemtelen eszközzel ránk támadni, akkor az eseményről készült fotóalbumot előtte lapozzák fel.

Stefka István újságíró azt mondta, 69 éve ugyanebben az időben vonultak fel tízezrek a szabadságért, Magyarország függetlenségéért, és „ugyanezért megint vonulunk".

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője kiemelte, „ma történelmet csinálunk".

Bayer Zsolt publicista pedig azt mondta, hogy a Békemenet azért indult el ismét, hogy Közép-Európa és benne Magyarország szabad, független, szuverén és normális hely maradhasson.

Budapest, 2025. október 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály MTI

Hatalmas tömeg vett részt a Békemeneten

A Békemenet több százezer résztvevője már a kora reggeli óráktól az Elvis Presley téren gyülekezett, és a környező utcákat is megtöltötték a szimpatizánsok. A Békemenet délelőtt 10 órától a Margit híd – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca útvonalon elvonult a Kossuth térre, ahol az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök. A tizenegyedik békemenet jelmondata: „Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!". Ez a felirat szerepelt a menet elején lévő molinón is.

Budapest, 2025. október 23. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

 

 

