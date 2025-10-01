Semjén Zsolt: Szervezett, külföldi szálakkal erősített támadás zajlik a kormány ellen

Semjén Zsolt az M1 48 perc című műsorában szervezett, külföldi szálakkal erősített kormányellenes akcióról beszélt. A KDNP elnöke szerint a cél a kabinet megrendítése, Magyarország politikájának megtörése volt, például annak érdekében, hogy az országot besodorják az ukrajnai háborúba.

Semjén Zsolt a kormány elleni támadásokról beszélt az M1 48 perc című műsorában (Fotó: Kiss Gábor/MTI)

A miniszterelnök-helyettes kijelentette: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának és a pedofiloknak,

ebben a kérdésben nála radikálisabb politikus kevés van a parlamentben.

Mint mondta, szerepe volt abban, hogy az Országgyűlés elfogadta Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét. Hangsúlyozta: nincs összefüggés a pedofília és az LMBTQ között, ugyanakkor a gyermekvédelem érdekében nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba és óvodákba.

Az őt ért támadás nem politikai vita volt, hanem személyes identitását érte

– tette hozzá.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: