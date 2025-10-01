Semjén Zsolt: Szervezett, külföldi szálakkal erősített támadás zajlik a kormány ellen

Semjén Zsolt az M1 48 perc című műsorában szervezett, külföldi szálakkal erősített kormányellenes akcióról beszélt. A KDNP elnöke szerint a cél a kabinet megrendítése, Magyarország politikájának megtörése volt, például annak érdekében, hogy az országot besodorják az ukrajnai háborúba.
A miniszterelnök-helyettes kijelentette: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának és a pedofiloknak,
ebben a kérdésben nála radikálisabb politikus kevés van a parlamentben.
Mint mondta, szerepe volt abban, hogy az Országgyűlés elfogadta Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét. Hangsúlyozta: nincs összefüggés a pedofília és az LMBTQ között, ugyanakkor a gyermekvédelem érdekében nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba és óvodákba.
Az őt ért támadás nem politikai vita volt, hanem személyes identitását érte
– tette hozzá.
Semjén Zsolt úgy fogalmazott:
Egy ember hazugságokkal való tudatos tönkretétele és megalázása elfogadhatatlan.”
A nemzetpolitikáról szólva elmondta: a magyar kormány feladata, hogy biztosítsa a határon túli magyar közösségek megmaradását. Kárpátalján ezért növelték a támogatásokat, és elindultak gazdaságfejlesztési programok is, amelyek a helyi közösségeket és a magyar GDP-t egyaránt erősítik.
Ukrajna ügyében hangsúlyozta:
amíg a kisebbségi magyarok helyzete nincs rendezve, addig nem lehet szó sem NATO-, sem EU-közeledésről.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a műsor második részében arról beszélt, hogy a balliberális médiában terjedő álhírek célja a közbizalom rombolása. Példaként a Szőlő utcai ügyet említette, amely szerinte tudatos rágalomkampány volt. Szánthó úgy vélte, az álhírek ellen aktív fellépésre van szükség, a megbízható tartalmak fogyasztásával és a közösségi oldalakon való vitával egyaránt.