Rendkívüli

Nem lesz egyedül Orbán Viktor, mutatjuk, kik csatlakozhatnak hozzá

Semjén Zsolt

Semjén Zsolt: Szervezett, külföldi szálakkal erősített támadás zajlik a kormány ellen

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Külföldi szálakkal támogatott akció indult a magyar kormány meggyengítésére – jelentette ki Semjén Zsolt az M1 48 perc című műsorában szerda este. A miniszterelnök-helyettes beszélt a pedofília elleni fellépés fontosságáról, az LMBTQ-lobbiról, a határon túli magyarság helyzetéről, valamint Ukrajna uniós csatlakozásáról is.
Semjén ZsoltgyermekvédelempedofíliaLMBTQ-ideológiazaklatás

Semjén Zsolt az M1 48 perc című műsorában szervezett, külföldi szálakkal erősített kormányellenes akcióról beszélt. A KDNP elnöke szerint a cél a kabinet megrendítése, Magyarország politikájának megtörése volt, például annak érdekében, hogy az országot besodorják az ukrajnai háborúba.

Semjén Zsolt az M1 48 perc műsorában a kormány elleni támadásokról beszélt
Semjén Zsolt a kormány elleni támadásokról beszélt az M1 48 perc című műsorában (Fotó: Kiss Gábor/MTI)

A miniszterelnök-helyettes kijelentette: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának és a pedofiloknak, 

ebben a kérdésben nála radikálisabb politikus kevés van a parlamentben. 

Mint mondta, szerepe volt abban, hogy az Országgyűlés elfogadta Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét. Hangsúlyozta: nincs összefüggés a pedofília és az LMBTQ között, ugyanakkor a gyermekvédelem érdekében nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba és óvodákba.

Az őt ért támadás nem politikai vita volt, hanem személyes identitását érte

– tette hozzá. 

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: 

Egy ember hazugságokkal való tudatos tönkretétele és megalázása elfogadhatatlan.”

 

Semjén Zsolt: Ez a támadás a keresztény identitásomba vág

A nemzetpolitikáról szólva elmondta: a magyar kormány feladata, hogy biztosítsa a határon túli magyar közösségek megmaradását. Kárpátalján ezért növelték a támogatásokat, és elindultak gazdaságfejlesztési programok is, amelyek a helyi közösségeket és a magyar GDP-t egyaránt erősítik.

Ukrajna ügyében hangsúlyozta: 

amíg a kisebbségi magyarok helyzete nincs rendezve, addig nem lehet szó sem NATO-, sem EU-közeledésről.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a műsor második részében arról beszélt, hogy a balliberális médiában terjedő álhírek célja a közbizalom rombolása. Példaként a Szőlő utcai ügyet említette, amely szerinte tudatos rágalomkampány volt. Szánthó úgy vélte, az álhírek ellen aktív fellépésre van szükség, a megbízható tartalmak fogyasztásával és a közösségi oldalakon való vitával egyaránt.

 

