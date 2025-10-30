Botrányos nyilatkozat: a tiszás közgazdász, Simonovits András a 13. havi nyugdíj eltörléséért dicsérte Bajnait

Újabb kellemetlen felvétel került elő Simonovits Andrásról, a Tisza Párt nyugdíjszakértőjéről, aki ismét botrányt kavart kijelentésével – írja az Ellenpont.
Simonovits a saját szavaival árulta el, mire számíthatnának a nyugdíjasok, ha a Tisza Párt jutna hatalomra
A közgazdász ezúttal egy 2020-as baloldali rendezvényen, a Horányi Baloldali Szigetfesztiválon méltatta Bajnai Gordon kormányát azért, mert elvette a 13. havi nyugdíjat.
A mi baloldali kormányunk – szerintem helyesen – visszavonta a 13. havi nyugdíjat, és majd megnézem, Orbán Viktor hogyan tudja bevezetni a 13. havi nyugdíjat”
– mondta Simonovits, akinek szavai most újra nagy felháborodást keltettek.
A 13. havi nyugdíjat egyébként a Bajnai-kormány törölte el 2009-ben, a baloldal megszorító politikájának részeként. A Fidesz 2010 után fokozatosan visszaállította a juttatást, majd 2022-ben ismét minden nyugdíjas teljes 13. havi nyugdíjat kapott, most pedig a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is tárgyal a kormány.
A Tisza Párt közgazdászai – köztük Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita és Kéri László – rendre ugyanazt a megszorító üzenetet képviselik: kevesebb juttatást, több adót. Az internet viszont nem felejt. Ahogy az Ellenpont fogalmaz: Simonovits most saját szavaival árulta el, mire számíthatnának a nyugdíjasok, ha a Tisza Párt jutna hatalomra.
Mint ismeretes a Tisza Párt teljes programot dolgozott ki a nyugdíjak csökkentésére és megadóztatására. Simonovits András pedig az elmúlt években következetesen támadta a kormány nyugdíjpolitikáját, kijelentve, hogy „hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és bevezetni a Nők 40-et”, utóbbit pedig „elmebetegségnek” nevezte. A szakértő szerint az induló nyugdíjakat is „relatíve csökkenteni” kellene, mert a rendszer szerinte „túl bőkezű”.