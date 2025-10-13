A Fidelitas a sorkatonaság ellen indított petíciót

Hírlevél

A Fidelitas elnöke, Mohácsy István tiltakozik a sorkatonaság visszaállítása ellen. A politikus szerint a Tisza Párt és Ruszin-Szendi Romulusz háborúba sodorná a magyar fiatalokat.
Nem a sorkatonaságra! – ezzel a címmel osztott meg bejegyzést Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Biatorbágy önkormányzati képviselője a Facebookon. 

A toka tábornok, bevezetné a sorkatonaságot. Fotó: YouTube
A toka tábornok, bevezetné a sorkatonaságot.
Fotó: YouTube

A politikus kijelentette: 

nem engedik, hogy a sorkatonaság visszatérjen Magyarországra.

A képviselő kiemelte: Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi parancsnoka az ukrán frontra küldené a magyar fiatalokat, ezért a Fidelitas petíciót indított a sorkatonaság bevezetése ellen. 

– írta Mohácsy, hozzátéve, hogy a magyar fiataloknak a jövőjüket kell építeniük, nem a háborúban harcolniuk.

A poszthoz egy reels videót is csatolt, amelyben Mohácsy István arról beszél, hogy a Tisza Párt visszahozná a sorkatonaságot, és a felvételen hallható, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz kijelenti: „a sorkatonaságot nem eltörölték, hanem ideiglenesen felfüggesztették”. A Fidelitas szerint ez elfogadhatatlan, és a békepárti magyar többségnek ki kell állnia a fiatalok mellett.

 

