A Fidelitas a sorkatonaság ellen indított petíciót

Nem a sorkatonaságra! – ezzel a címmel osztott meg bejegyzést Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Biatorbágy önkormányzati képviselője a Facebookon.

A toka tábornok, bevezetné a sorkatonaságot.

Fotó: YouTube

A politikus kijelentette:

nem engedik, hogy a sorkatonaság visszatérjen Magyarországra.

A képviselő kiemelte: Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi parancsnoka az ukrán frontra küldené a magyar fiatalokat, ezért a Fidelitas petíciót indított a sorkatonaság bevezetése ellen.

Csatlakozz Te is a békepárti többséghez: nemamihaborunk.hu

– írta Mohácsy, hozzátéve, hogy a magyar fiataloknak a jövőjüket kell építeniük, nem a háborúban harcolniuk.

A poszthoz egy reels videót is csatolt, amelyben Mohácsy István arról beszél, hogy a Tisza Párt visszahozná a sorkatonaságot, és a felvételen hallható, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz kijelenti: „a sorkatonaságot nem eltörölték, hanem ideiglenesen felfüggesztették”. A Fidelitas szerint ez elfogadhatatlan, és a békepárti magyar többségnek ki kell állnia a fiatalok mellett.