Hihetetlen! Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat

Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat, miközben a kontinens számos további országában zajlanak az előkészületek a fiatalok kötelező bevonultatására. A háborús pszichózis terjedése megállíthatatlannak látszik, és ebben mintha nem akarna lemaradni a Tisza Párt. Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz arra figyelmeztette a magyar fiatalokat, hogy hazánkban ugyan nincs érvényben a sorkatonaság intézménye, de baj esetén mindenkit „berántanának” azonnal – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.
A sorkatonaság bevezetése a háború pszichózis része
A skandináv országokban általános szabály, hogy nők is jelentkezhetnek önként a hadseregbe, viszont sorkatonai szolgálatot eddig csak Norvégiában és Svédországban kellett teljesíteniük. Idén azonban Dánia is radikális döntést hozott, 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget
– írja a lap.
Ahogyan az Origo is megírta több cikkben is, sorra vezetik be, vagy készítik elő a bevezetést Európában azok az országok, amelyek vezetői körében terjed a háborús pszichózis.
Horvátország után jöhetnek a németek. Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.
A Tisza Párt német testvérpártja is támogatja.
Négyfokozatú rendszert találtak ki a németek.
A rendszer lényege:
- Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.
- A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.
- A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.
- A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.
Magyarország szomszédjában 17 évvel a megszűnése után ismét bevezették a sorkatonaságot. A törvényjavaslatot a HDZ,
a Tisza Párt testvérpártja nyújtotta be a horvát parlamentnek.
Magyarországon a kérdés különös hangsúllyal jelent meg, miután a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz több nyilvános megszólalásban is arról beszélt, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, és hogy „ha baj van, mindenkit be fogunk vonni”.
Ruszin-Szendi Romulusz mindenkit berántana
Magyar Péter politikusának kijelentése a sorkatonai szolgálat esetleges újbóli bevezetésének szükségességéről, miszerint „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”, komoly vitát váltott ki. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint jogos az attól való félelem, hogy
egy Tisza-kormány visszahozná a katonai sorkötelezettséget, valamilyen sorkatonaság formájában.