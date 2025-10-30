Hihetetlen! Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat

Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat, miközben a kontinens számos további országában zajlanak az előkészületek a fiatalok kötelező bevonultatására. A háborús pszichózis terjedése megállíthatatlannak látszik, és ebben mintha nem akarna lemaradni a Tisza Párt. Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz arra figyelmeztette a magyar fiatalokat, hogy hazánkban ugyan nincs érvényben a sorkatonaság intézménye, de baj esetén mindenkit „berántanának” azonnal – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Szentkirályi Alexandra figyelmeztetett: a Tisza Párt testvérpártja elintézte: 2026 januárjától Horvátország visszavezeti a sorkatonaságot

Fotó: Miroslav Lelas/MTI

A sorkatonaság bevezetése a háború pszichózis része

A skandináv országokban általános szabály, hogy nők is jelentkezhetnek önként a hadseregbe, viszont sorkatonai szolgálatot eddig csak Norvégiában és Svédországban kellett teljesíteniük. Idén azonban Dánia is radikális döntést hozott, 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, továbbá a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget

– írja a lap.

Ahogyan az Origo is megírta több cikkben is, sorra vezetik be, vagy készítik elő a bevezetést Európában azok az országok, amelyek vezetői körében terjed a háborús pszichózis.

Horvátország után jöhetnek a németek. Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.

A Tisza Párt német testvérpártja is támogatja.

Négyfokozatú rendszert találtak ki a németek.

A rendszer lényege:

Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.

A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.

A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.

A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.

Magyarország szomszédjában 17 évvel a megszűnése után ismét bevezették a sorkatonaságot. A törvényjavaslatot a HDZ,

a Tisza Párt testvérpártja nyújtotta be a horvát parlamentnek.

Magyarországon a kérdés különös hangsúllyal jelent meg, miután a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz több nyilvános megszólalásban is arról beszélt, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, és hogy „ha baj van, mindenkit be fogunk vonni”.