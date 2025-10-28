Itt a következő: Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Hírlevél

Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Horvátország után jöhetnek a németek. Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél. A Tisza Párt német testvérpártja is támogatja. Négyfokozatú rendszert találtak ki a németek, mutatjuk!
sorkatonaságNémetországreform

Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, jöhet a sorkatonaság – írta meg a keddi Mandiner, a német Weltre hivatkozva.

Boris Pistorius német védelmi miniszter eltökélt szándéka a sorkatonaság újbóli bevezetése
A németek által kialakítandó rendszer fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban. A négyfokozatú modell a békeidős toborzástól egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.

A sorkatonaság német modellje

A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi.

  • Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.
  • A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.
  • A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.
  • A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.
Magyar Péterék testvérpártja elintézte, Horvátországban bevezetik a kötelező sorkatonaságot

A megállapodás külön érdekessége, hogy a kereszténydemokrata CDU/CSU – amely a magyar Tisza Párt testvérpártja az Európai Néppártban – immár teljes politikai konszenzusban áll a szociáldemokratákkal a katonai szolgálat visszaállításáról – írta a Mandiner.

Fidelitas: Nem a sorkatonaságra!

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Biatorbágy önkormányzati képviselője kijelentette: 

nem engedik, hogy a sorkatonaság visszatérjen Magyarországra.

A képviselő kiemelte: Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi parancsnoka az ukrán frontra küldené a magyar fiatalokat, ezért a Fidelitas petíciót indított a sorkatonaság bevezetése ellen.

„Csatlakozz Te is a békepárti többséghez: nemamihaborunk.hu

– írta Mohácsy, hozzátéve, hogy a magyar fiataloknak a jövőjüket kell építeniük, nem a háborúban harcolniuk.

