Itt a következő: Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, jöhet a sorkatonaság – írta meg a keddi Mandiner, a német Weltre hivatkozva.
A németek által kialakítandó rendszer fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban. A négyfokozatú modell a békeidős toborzástól egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.
A sorkatonaság német modellje
A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi.
- Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.
- A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.
- A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.
- A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.
A megállapodás külön érdekessége, hogy a kereszténydemokrata CDU/CSU – amely a magyar Tisza Párt testvérpártja az Európai Néppártban – immár teljes politikai konszenzusban áll a szociáldemokratákkal a katonai szolgálat visszaállításáról – írta a Mandiner.
Fidelitas: Nem a sorkatonaságra!
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Biatorbágy önkormányzati képviselője kijelentette:
nem engedik, hogy a sorkatonaság visszatérjen Magyarországra.
A képviselő kiemelte: Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi parancsnoka az ukrán frontra küldené a magyar fiatalokat, ezért a Fidelitas petíciót indított a sorkatonaság bevezetése ellen.
„Csatlakozz Te is a békepárti többséghez: nemamihaborunk.hu”
– írta Mohácsy, hozzátéve, hogy a magyar fiataloknak a jövőjüket kell építeniük, nem a háborúban harcolniuk.