Itt a következő: Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

A megállapodás külön érdekessége, hogy a kereszténydemokrata CDU/CSU – amely a magyar Tisza Párt testvérpártja az Európai Néppártban – immár teljes politikai konszenzusban áll a szociáldemokratákkal a katonai szolgálat visszaállításáról – írta a Mandiner.

Fidelitas: Nem a sorkatonaságra!

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Biatorbágy önkormányzati képviselője kijelentette:

nem engedik, hogy a sorkatonaság visszatérjen Magyarországra.

A képviselő kiemelte: Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi parancsnoka az ukrán frontra küldené a magyar fiatalokat, ezért a Fidelitas petíciót indított a sorkatonaság bevezetése ellen.

„Csatlakozz Te is a békepárti többséghez: nemamihaborunk.hu”

– írta Mohácsy, hozzátéve, hogy a magyar fiataloknak a jövőjüket kell építeniük, nem a háborúban harcolniuk.