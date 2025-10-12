Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Ruszin-Szendi Romulusz

Újra napirenden a sorkatonaság? – A háborúpárti Tisza Párt visszahozná a kötelező bevonulást?

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése a sorkatonai szolgálat esetleges újbóli bevezetésének szükségességéről, miszerint „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”, komoly vitát váltott ki. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint jogos az attól való félelem, hogy egy Tisza-kormány visszahozná a katonai sorkötelezettséget, valamilyen sorkatonaság formájában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszSorkatonaság bevezetésIfj Lomnici Zoltán

A sorkatonaság visszavezetésének lehetősége komoly közéleti vitát kavart Magyarországon azt követően, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon a sorkatonai szolgálat visszaállításáról beszélt.

Egy Tisza-kormány esetén a sorkatonaság visszaállítása várhatóan napirendre kerülne.
A sorkatonaság visszavezetésének lehetősége komoly közéleti vitát kavart Magyarországon azt követően, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon a sorkatonai szolgálat visszaállításáról beszélt Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Egy Tisza-kormány esetén a sorkatonaság visszaállítása várhatóan napirendre kerülne

Az ukrajnai háborúban való magyar részvételt támogató bukott tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott:

Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, így ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.”

A sorkatonaság visszaállításának jogi lehetőségeiről a Magyar Nemzetnek nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra emlékeztet, hogy Magyarország Alaptörvénye kimondja: minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére, de a hadkötelezettség csak hadiállapot esetén lép életbe, és csak a nagykorú, magyar állampolgárságú férfiakra vonatkozik.

A hadkötelezettséget 2004-ben felfüggesztették, de nem törölték el. Magyarországon jelenleg önkéntes, szerződéses és hivatásos katonák alkotják a honvédség gerincét, kiegészítve az önkéntes tartalékos rendszerrel.

A törvény értelmében a hadkötelezettség a 18 és 50 év közötti magyar férfiakra vonatkozik. Ez alapján, ha egy kormány a bevonulás újbóli kötelezővé tételéről döntene, akkor az több százezer fiatalt érinthetne.

Azonban a sorkatonai szolgálat általános visszaállításához Alaptörvény-módosítás szükséges, amelyhez kétharmados parlamenti többség kell”

– hangsúlyozta Lomnici Zoltán.

A Tisza Párt több alkalommal támogatta az Európai Parlament háborúpárti határozatait, és Magyar Péter előterjesztőként is szerepelt olyan indítványban, amely a GDP egy részének katonai célú felhasználását javasolta. Lomnici Zoltán szerint ez arra utal, hogy egy Tisza-kormány esetén a katonai sorkötelezettség visszaállítása, valamilyen modernizált sorkatonaság formájában, várhatóan napirendre kerülne.

A párt brüsszeli szövetségeseinek háborúpárti döntései és Ruszin-Szendi militarista álláspontja együtt komoly politikai irányváltást jelezhet”

– tette hozzá a jogi szakember.

Lomnici Zoltán szerint a jelenlegi kormány egyelőre garancia arra, hogy Magyarország nem sodródik bele az ukrajnai háborúba, így a sorkatonaság kérdése sincs napirenden.

Ha az EU az Orbán-kormány vétóját megkerülve, vagy egy esetleges Tisza-győzelem után belenyomná Magyarországot a konfliktusba, honfitársaink a legnehezebbre is felkészülhetnek”

– tette hozzá az alkotmányjogász.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!