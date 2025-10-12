Újra napirenden a sorkatonaság? – A háborúpárti Tisza Párt visszahozná a kötelező bevonulást?

A sorkatonaság visszavezetésének lehetősége komoly közéleti vitát kavart Magyarországon azt követően, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon a sorkatonai szolgálat visszaállításáról beszélt.
Egy Tisza-kormány esetén a sorkatonaság visszaállítása várhatóan napirendre kerülne
Az ukrajnai háborúban való magyar részvételt támogató bukott tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott:
Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, így ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.”
A sorkatonaság visszaállításának jogi lehetőségeiről a Magyar Nemzetnek nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász arra emlékeztet, hogy Magyarország Alaptörvénye kimondja: minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére, de a hadkötelezettség csak hadiállapot esetén lép életbe, és csak a nagykorú, magyar állampolgárságú férfiakra vonatkozik.
A hadkötelezettséget 2004-ben felfüggesztették, de nem törölték el. Magyarországon jelenleg önkéntes, szerződéses és hivatásos katonák alkotják a honvédség gerincét, kiegészítve az önkéntes tartalékos rendszerrel.
A törvény értelmében a hadkötelezettség a 18 és 50 év közötti magyar férfiakra vonatkozik. Ez alapján, ha egy kormány a bevonulás újbóli kötelezővé tételéről döntene, akkor az több százezer fiatalt érinthetne.
Azonban a sorkatonai szolgálat általános visszaállításához Alaptörvény-módosítás szükséges, amelyhez kétharmados parlamenti többség kell”
– hangsúlyozta Lomnici Zoltán.
A Tisza Párt több alkalommal támogatta az Európai Parlament háborúpárti határozatait, és Magyar Péter előterjesztőként is szerepelt olyan indítványban, amely a GDP egy részének katonai célú felhasználását javasolta. Lomnici Zoltán szerint ez arra utal, hogy egy Tisza-kormány esetén a katonai sorkötelezettség visszaállítása, valamilyen modernizált sorkatonaság formájában, várhatóan napirendre kerülne.
A párt brüsszeli szövetségeseinek háborúpárti döntései és Ruszin-Szendi militarista álláspontja együtt komoly politikai irányváltást jelezhet”
– tette hozzá a jogi szakember.
Lomnici Zoltán szerint a jelenlegi kormány egyelőre garancia arra, hogy Magyarország nem sodródik bele az ukrajnai háborúba, így a sorkatonaság kérdése sincs napirenden.
Ha az EU az Orbán-kormány vétóját megkerülve, vagy egy esetleges Tisza-győzelem után belenyomná Magyarországot a konfliktusba, honfitársaink a legnehezebbre is felkészülhetnek”
– tette hozzá az alkotmányjogász.