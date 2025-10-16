Soros-pénzek és manipuláció a Tiszánál: így befolyásolnak minket

A közvélemény-kutató cégek feladata, hogy íratlan tükörként mutassák meg a társadalom politikai hangulatát. A Magyar Nemzet szerint mostanra megalakult a „manipulációs kerekasztal”, ahová bőven érkeznek a Soros-pénzek, tagjai pedig olyan szereplők, amelyek rendszeresen a Tisza Párt előnyét mutató kutatásokat tesznek közzé.
Példaként említi a lap, hogy a 21 Kutatóközpont legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt magasan vezet a kormánypártok előtt, miközben a kutatócég vezetője korábban elismerte, hogy
olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.
Külföldi források és pénzügyi háttér
Komoly kérdéseket vet fel, hogy a két említett intézet – a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet – jelentős mértékben kapott támogatásokat külföldi szervezetektől. A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Német Marshall-alapon (German Marshall Fund, GMF) keresztül amerikai pénzek érkeztek Magyarországra többek között az ellenzéki és álcivil szervezetek támogatására, és többször felbukkant a 21 Kutatóközpont neve is e konstrukcióban.
Ugyanakkor a Republikon Intézet esetében az EU-s CERV (Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek) program keretében mintegy 60 millió forint támogatást kapott, amely forrás az intézetnek saját bevallása szerint a bevételek jelentős részét adta.
A kutatás és a kampány összefonódása
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője korábban baloldali politikai kampányokban is aktívan részt vett (pl. Karácsony Gergely, Botka László, Momentum Mozgalom), és maga is elismerte, hogy a 2022-es kampányban publikált felmérések között szerepeltek olyanok, „amiket a választók befolyásolására készítettek, nem a valós közvélemény feltérképezésére”.
Ahogyan azt korábban megírtuk, az intézet
a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.
Miért aggályos mindez?
- Amikor egy kutatóintézet olyan eredményt tesz közzé, amelynek időzítése és előzetes ismerete – mint a pártnak a felmérés előtt már nyilván rendelkezésre álló adatok – arra enged következtetni, hogy nem független mérést látunk.
- Ha a támogatások külföldről érkeznek és részben politikai befolyást szolgálnak, akkor kérdésessé válik a közvélemény-kutatás pártatlansága, különösen választási kampányidőszakban.
- A publikált adatok hatással lehetnek a választók tájékozódására, döntéseire – így nem pusztán mérésről, hanem aktív befolyásolásról is lehet szó.
A közvélemény-kutatók szerepe nem csupán informálás; egyben befolyásolás lehetősége is. Ha a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet szereplése valóban összefügg olyan pénzügyi forrásokkal és kampányhoz köthető időzítésekkel, mint ahogyan az kirajzolódni is látszik, akkor alaposan felül kell vizsgálnunk a kutatások hitelességét.