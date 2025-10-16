Soros-pénzek és manipuláció a Tiszánál: így befolyásolnak minket

A közvélemény-kutató cégek feladata, hogy íratlan tükörként mutassák meg a társadalom politikai hangulatát. A Magyar Nemzet szerint mostanra megalakult a „manipulációs kerekasztal”, ahová bőven érkeznek a Soros-pénzek, tagjai pedig olyan szereplők, amelyek rendszeresen a Tisza Párt előnyét mutató kutatásokat tesznek közzé.

Soros-pénzek és manipulációs kerekasztal: miként befolyásolják a közvélemény-kutatásokat ? Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Példaként említi a lap, hogy a 21 Kutatóközpont legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt magasan vezet a kormánypártok előtt, miközben a kutatócég vezetője korábban elismerte, hogy

olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Külföldi források és pénzügyi háttér

Komoly kérdéseket vet fel, hogy a két említett intézet – a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet – jelentős mértékben kapott támogatásokat külföldi szervezetektől. A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Német Marshall-alapon (German Marshall Fund, GMF) keresztül amerikai pénzek érkeztek Magyarországra többek között az ellenzéki és álcivil szervezetek támogatására, és többször felbukkant a 21 Kutatóközpont neve is e konstrukcióban.