Sorsdöntő lesz az idei Békemenet Fricz Tamás szerint

„Eltelt 13 év, és most soha nem látott támadás éri a magyar szuverenitást kívülről és belülről. A külső támadás olyan összehangoltnak tűnik a brüsszeli elit részéről, hogy különös fellépést kíván tőlünk. Korábban politikailag támadtak bennünket, az elmúlt hónapokban a háború kapcsán összehangoltan támadnak bennünket politikailag, jogilag és pénzügyileg” – fogalmazott.

„Mindenáron be akarnak vonni minket a háborúba, azt akarják, hogy 27. tagállamként álljunk be a többiek mellé, fogadjuk el azt a bornírt gondolatot, hogy

az Európai Unió háborúban áll Ukrajna oldalán. Erre nagyon erős választ kell adni, a Békemenet megmutatja, hogy az ország látható többsége meg akarja védeni az önállóságot”

– mondta Fricz Tamás.

Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA alapítója az október 23-i Békemenetről tartott sajtótájékoztatón a Polgárok Házában, 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Fricz Tamás hangsúlyozta: meg kell őriznünk a szuverenitásunkat, mert Brüsszelben komolyan gondolják, hogy meg akarják szüntetni azt.

Kitért arra is, hogy a legutóbbi Békemeneten tapasztalta, hogy az a gárda, amelyik 2012-ben, az első Békemeneten jelen volt, már megöregedett, de a legutóbbi, tizedik Békemeneten azt látták, hogy a szülőkkel együtt voltak fiatalok is. Ez fontos, kellenek a fiatalok, bizakodunk, hogy egy új generáció is jelen lesz, sokkal erősebben – jegyezte meg.

Úgy vélte,

a Békemenet olyan bázisa a szuverenista, nemzeti, keresztény oldalnak, amire mindig lehet számítani, erőt ad az egész közösségnek”.

A részvételről szólva elmondta:

Nem mindegy, hogy hányan jönnek el, de a Békemenetnek van egy hagyománya, a résztvevők száma 200 és 500 ezer között szokott lenni. Ha ilyen létszámban jelen vagyunk, nem érdemes belemenni a számháborúba”

– fűzte hozzá.