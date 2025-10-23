Sorsdöntő lesz az idei Békemenet Fricz Tamás szerint

„Eltelt 13 év, és most soha nem látott támadás éri a magyar szuverenitást kívülről és belülről. A külső támadás olyan összehangoltnak tűnik a brüsszeli elit részéről, hogy különös fellépést kíván tőlünk. Korábban politikailag támadtak bennünket, az elmúlt hónapokban a háború kapcsán összehangoltan támadnak bennünket politikailag, jogilag és pénzügyileg” – fogalmazott.
„Mindenáron be akarnak vonni minket a háborúba, azt akarják, hogy 27. tagállamként álljunk be a többiek mellé, fogadjuk el azt a bornírt gondolatot, hogy
az Európai Unió háborúban áll Ukrajna oldalán. Erre nagyon erős választ kell adni, a Békemenet megmutatja, hogy az ország látható többsége meg akarja védeni az önállóságot”
– mondta Fricz Tamás.
Fricz Tamás hangsúlyozta: meg kell őriznünk a szuverenitásunkat, mert Brüsszelben komolyan gondolják, hogy meg akarják szüntetni azt.
Kitért arra is, hogy a legutóbbi Békemeneten tapasztalta, hogy az a gárda, amelyik 2012-ben, az első Békemeneten jelen volt, már megöregedett, de a legutóbbi, tizedik Békemeneten azt látták, hogy a szülőkkel együtt voltak fiatalok is. Ez fontos, kellenek a fiatalok, bizakodunk, hogy egy új generáció is jelen lesz, sokkal erősebben – jegyezte meg.
Úgy vélte,
a Békemenet olyan bázisa a szuverenista, nemzeti, keresztény oldalnak, amire mindig lehet számítani, erőt ad az egész közösségnek”.
A részvételről szólva elmondta:
Nem mindegy, hogy hányan jönnek el, de a Békemenetnek van egy hagyománya, a résztvevők száma 200 és 500 ezer között szokott lenni. Ha ilyen létszámban jelen vagyunk, nem érdemes belemenni a számháborúba”
– fűzte hozzá.
Felidézte, hogy Manuel Barroso, az Európai Bizottság akkori elnöke már 2012-ben másképpen viszonyult Orbán Viktorhoz a Békemenet után, ami nagy erőt és jelentőséget ad. Ritka dolog Európában, hogy ilyen tömegben állnak ki az emberek a kormány mellett – mondta, hozzátéve, hogy ma délelőtt Brüsszelben is szembesülhetnek a békemenettel.
A kormánypártok támogatottságáról közölte, tavasszal volt egy megtorpanás, amikor kiegyensúlyozottak voltak az erőviszonyok, de nyár elején elindult egy olyan mozgás a Fidesz–KDNP-ben, ami előkészítette a mai napot.
Fricz Tamás kifejtette, hogy
a miniszterelnök részéről helyes volt a felismerés, hogy „az online térben hátrányunk van, amit ki kell egyenlíteni”.
Szeptemberben már érezhető volt, hogy felélénkült a két párt tábora. Az online mozgás fontos, de az offline, valóságos terek megtöltése is az. Öt hónappal a választások előtt lendületbe került a mi oldalunk, fontos, hogy ez ki is tartson áprilisig – hangsúlyozta.
A politológus beszélt arról is, hogy a Tisza párt „kétszeresen is végrehajtó szerepet tölt be”, hiszen az EU-t is föderális birodalommá alakítani szándékozó globális erők és a brüsszeli elit befolyásolja működését, minden bizonnyal pedig a ma még nem ismert képviselőjelöltjeiket is ennek megfelelően irányítja majd a pártelnök, Magyar Péter.
A Tisza programja kapcsán közölte: az, hogy nem akarják elmondani a részleteket, hogy pontosan milyen területen mire készülnek kormányon, arra vezethető vissza, hogy elképzeléseik összhangban vannak az Európai Néppárt, illetve az azt vezető Manfred Weber elvárásaival.
Azzal kapcsolatban, hogy balliberális portálok szerint lassan megy a toborzás a Digitális Polgári Körökben, és „aggódnak” a Harcosok órája nézettsége miatt is, azt mondta: láthatóan megijedtek a másik oldalon a szerveződésektől. Az, hogy álhíreket terjesztenek, azt jelenti: jól mennek a dolgok – mondta.
A Budapestre tervezett békecsúcsról, illetve arról, hogy az nem tud megvalósulni a Donald Trump amerikai elnök által remélt két héten belül, kijelentette: nagyhatalmak meccseit nem lehet egyik pillanatról a másikra befejezni.