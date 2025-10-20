Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét. A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, míg a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott – világít rá az Alapjogokért Központ hétfőn közzétett országos, reprezentatív közvélemény-kutatása.

Melyik párt listájára szavazna egy most vasárnapi (2025. október 26.) választáson? (Forrás: Alapjogokért Központ)

Értékelik a választók a Fidesz-KDNP évtizedes kormányzási tapasztalatait

A felmérés azt mutatja, hogy amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz-KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.