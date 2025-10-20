Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét. A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, míg a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott – világít rá az Alapjogokért Központ hétfőn közzétett országos, reprezentatív közvélemény-kutatása.
Értékelik a választók a Fidesz-KDNP évtizedes kormányzási tapasztalatait
A felmérés azt mutatja, hogy amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz-KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.
Az Otthon Start Program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő budapesti békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó szja-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a Digitális Polgári Körökben.
A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak a belpolitikai sikerek, hanem a bizonytalan és veszélyes geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll
– állapítják meg.
Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatásának adatai egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és négypárti parlamentet mutatnak:
a Fidesz, a KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett. Az országosan 106 egyéni jelölttel induló Demokratikus Koalíció 2, míg a két választás között hagyományosan jobban szereplő Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.
A választók elkezdték beárazni a Tisza Pártot
A kutatás adatai jól mutatják, hogy a magyar közvélemény elkezdte beárazni a Tisza pártot és a Fidesz-KDNP-t is: 47 százalékos támogatottság a nemzeti oldalnak, 42 százalék a Tiszának félévvel az országgyűlési választás előtt – mutatják a számok.
Az Alapjogokért Központ teljes közvélemény-kutatását itt olvashatja.