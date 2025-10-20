Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

közvélemény-kutatás

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná, ha most vasárnap lennének a választások, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országos közvélemény-kutatásából. Az öt százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt botrányai, a párt adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs tovább alakíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
közvélemény-kutatáskormánypártokTisza PártMi HazánkMAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP)Fidesz-KDNPAlapjogokért Központ

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét. A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, míg a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott – világít rá az Alapjogokért Központ hétfőn közzétett országos, reprezentatív közvélemény-kutatása.

Melyik párt listájára szavazna egy most vasárnapi (2025. október 26.) választáson? (Forrás: Alapjogokért Központ)

Értékelik a választók a Fidesz-KDNP évtizedes kormányzási tapasztalatait

A felmérés azt mutatja, hogy amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz-KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.

Az Otthon Start az év gazdasági sikertörténete – minden várakozást túlszárnyalt

Az Otthon Start Program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő budapesti békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó szja-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a Digitális Polgári Körökben. 

A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak a belpolitikai sikerek, hanem a bizonytalan és veszélyes geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll 

– állapítják meg.

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a digitális polgári körök 2. országos edzőtáborán, Zánkán (kép forrása: Facebook/Orban Viktor)
Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a Digitális Polgári Körök 2. országos edzőtáborán, Zánkán (kép forrása: Facebook/Orban Viktor)

Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatásának adatai egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és négypárti parlamentet mutatnak: 

a Fidesz, a KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett. Az országosan 106 egyéni jelölttel induló Demokratikus Koalíció 2, míg a két választás között hagyományosan jobban szereplő Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. 

A választók elkezdték beárazni a Tisza Pártot

A kutatás adatai jól mutatják, hogy a magyar közvélemény elkezdte beárazni a Tisza pártot és a Fidesz-KDNP-t is: 47 százalékos támogatottság a nemzeti oldalnak, 42 százalék a Tiszának félévvel az országgyűlési választás előtt – mutatják a számok.
Az Alapjogokért Központ teljes közvélemény-kutatását itt olvashatja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!