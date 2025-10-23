Stratégiát és cselekvési tervet vázolt fel Orbán Viktor a béke mellett

Stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett – a miniszterelnök kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza Párt. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok elszólásai is – írta Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében.

Az Alapjogokért Központ vezetője kifejtette:

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, mellyel valójában a háborút importálnák az unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért! Stratégiai kiállás ez a béke mellett.

Politikailag pedig egyfajta cselekvési terv is: meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit. Orbán Viktor beszédével kifejezetten megerősítette a jobboldal nyitott, néppárti jellegét, mikor hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza megtéveszt – hiszen „minden magyar felelős minden magyarért” – írta az Alapjogokért Központ vezetője.