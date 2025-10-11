Surányi György eltörölné a 13. havi nyugdíjat – egyre több a megszorítás a Tisza-csomagban

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy újabb megszorító elképzelés került napvilágra a Tisza Párt tanácsadóinak köréből. Ezúttal Surányi György, a baloldal egykori jegybankelnöke, jelenlegi tiszás gazdasági tanácsadó támadta meg a 13. havi nyugdíjat, annak eltörlésének szükségességéről beszélve.

Surányi György, a bukott MSZP-SZDSZ kormányok hajdani jegybankelnöke most Magyar Péter tanácsadójaként javasol megszorításokat Fotó: Mohai Balázs / MTI

Magyar Péter tanácsadója, Surányi György meg akarja szüntetni a 13. havi nyugdíjat

A Partizánnak adott egyik korábbi interjújában Surányi György úgy fogalmazott:

Akkor bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”

Magyar Péter tanácsadójának az újabb megszorítást kilátásba helyező kijelentése összhangban van az Európai Bizottság és az OECD korábbi javaslataival, amelyek évek óta bírálják a 13. havi nyugdíj intézményét.

A Tisza Párt megszorító javaslatai ez alapján egyáltalán nem elszigetelt ötletek, mivel azok egybevágnak Brüsszel elvárásainak a teljesítésével.

Mint ismeretes a 13. havi nyugdíjat a Fidesz-kormány vezette be újra a koronavírus-járvány idején, a nyugdíjasok anyagi biztonságának megerősítésére. A támogatás megszüntetése több mint kétmillió idős embert érintene.

A Tisza-adó csomagjának megszorító tervei

Surányi kijelentése nem elszigetelt eset.

Korábban már nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt gazdasági tervei, amelyek számos olyan lépést tartalmaznak, amelyek rendkívül kedvezőtlen hatásokkal járnának magyar családok számára: