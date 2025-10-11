Surányi György eltörölné a 13. havi nyugdíjat – egyre több a megszorítás a Tisza-csomagban

Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy újabb megszorító elképzelés került napvilágra a Tisza Párt tanácsadóinak köréből. Ezúttal Surányi György, a baloldal egykori jegybankelnöke, jelenlegi tiszás gazdasági tanácsadó támadta meg a 13. havi nyugdíjat, annak eltörlésének szükségességéről beszélve.
Magyar Péter tanácsadója, Surányi György meg akarja szüntetni a 13. havi nyugdíjat
A Partizánnak adott egyik korábbi interjújában Surányi György úgy fogalmazott:
Akkor bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”
Magyar Péter tanácsadójának az újabb megszorítást kilátásba helyező kijelentése összhangban van az Európai Bizottság és az OECD korábbi javaslataival, amelyek évek óta bírálják a 13. havi nyugdíj intézményét.
A Tisza Párt megszorító javaslatai ez alapján egyáltalán nem elszigetelt ötletek, mivel azok egybevágnak Brüsszel elvárásainak a teljesítésével.
Mint ismeretes a 13. havi nyugdíjat a Fidesz-kormány vezette be újra a koronavírus-járvány idején, a nyugdíjasok anyagi biztonságának megerősítésére. A támogatás megszüntetése több mint kétmillió idős embert érintene.
A Tisza-adó csomagjának megszorító tervei
Surányi kijelentése nem elszigetelt eset.
Korábban már nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt gazdasági tervei, amelyek számos olyan lépést tartalmaznak, amelyek rendkívül kedvezőtlen hatásokkal járnának magyar családok számára:
- Jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron, a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett.
- Rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést."
- Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés, az édesanyák adómentességének eltörlése is. Ahogy az Ellenpont nyilvánosságra hozta, Surányi a fenti rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához".
- 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita a Tisza másik tanácsadója is kifejtette, hogy nem ért egyet a 13. havi nyugdíjjal.
- Áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség" az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek", azokkal szemben, akik csirke far-hátot fogyasztanak.
- 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának.
- Társasági adó emelése: Az Index írt arról, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40! százalékos kulcsokkal – vezetne be a Tisza.