Október 23.: Fáklyás menet, koszorúzás és Orbán Viktor beszéde az ünnepi programban

Idén kétnapos programsorozattal tiszteleg az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi események a Műegyetemi emlékműnél kezdődnek, majd fáklyás menet, koszorúzás és nemzeti műsor várja az emlékezőket. A részletekről Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár adott tájékoztatást.
Íme a szabadság napjának hivatalos programsorozata – az idei megemlékezés két napon át tart.
Szabadság napja – Program 2025. október 22.
- Az ünnepség október 22-én, szerdán 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik.
- A Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára.
- A koszorúzást követően 15 órakor a Műegyetemi ünnepségen Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mond beszédet.
- 16 órakor hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K-épületétől a Bem térre, több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével.
A menet útvonala: Műegyetem–Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–Casino–Ybl Miklós tér–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Bem tér.
- A 17 órakor kezdődő Bem téri ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot.
Szabadság napja – Program 2025. október 23.
- 7.30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját.
Szintén a Kossuth Lajos téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
Az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várjuk a Békemenet résztvevőit is!
- A Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az Új Köztemetőben a 301-es parcellánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz.
- 10 és 18 óra között a Terror Háza Múzeum ingyenesen látogatható, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket.
- A nemzeti ünnephez kapcsolódóan "1956 – A szabadságért és a függetlenségért" címmel szabadtéri időszaki kiállítás nyílik a Terror Háza Múzeum épülete előtt.
