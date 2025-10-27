Éljen a szabadság! – Orbán Viktor gratulált az argentin elnök választási győzelméhez

Gratulálunk, Milei elnök úr, a figyelemre méltó győzelméhez! Magyarország és Argentína mély tisztelettel viszonyul a szabadsághoz és a szuverenitáshoz. Éljen a szabadság! – írta a magyar miniszterelnök az X-en. Javier Milei jobboldali pártja várakozáson felül jól szerepelt a vasárnapi időközi választásokon Argentínában.
Orbán Viktor azt üzente: „bízunk benne, hogy továbbra is szoros partnerségben maradhatunk egy igazi hazafival.” Majd spanyolul hozzátette:
Viva la Libertad, azaz éljen a szabadság!
Javier Milei pártja a szavazatok 40,8 százalékának megszerzésével nyerte a vasárnapi időközi választásokat a Buenos Aires-i alsóházban. A balközép ellenzék 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, ezzel felhatalmazást kapott a két éve elkezdett megszorító politikája folytatásához. A peronista ellenzék csak 31 mandátumot szerzett.
