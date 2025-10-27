Éljen a szabadság! – Orbán Viktor gratulált az argentin elnök választási győzelméhez

Orbán Viktor azt üzente: „bízunk benne, hogy továbbra is szoros partnerségben maradhatunk egy igazi hazafival.” Majd spanyolul hozzátette:

Viva la Libertad, azaz éljen a szabadság!

🇭🇺🤝🇦🇷 Congratulations, President @JMilei, on your remarkable victory! Hungary and Argentina share a deep respect for freedom and sovereignty; we look forward to continuing our strong partnership with a true patriot. Viva la Libertad! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 27, 2025

Javier Milei pártja a szavazatok 40,8 százalékának megszerzésével nyerte a vasárnapi időközi választásokat a Buenos Aires-i alsóházban. A balközép ellenzék 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, ezzel felhatalmazást kapott a két éve elkezdett megszorító politikája folytatásához. A peronista ellenzék csak 31 mandátumot szerzett.