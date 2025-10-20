Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Szabó Zsófia

Szabó Zsófi üzent a károgóknak, erre Orbán Viktor is reagált

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Személyes hangvételű bejegyzésben reagált a politikai támadásokra Szabó Zsófia, aki a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának házigazdájaként vállalt nyíltan jobboldali értékrendet. A műsorvezető és közéleti szereplő Szabó Zsófia a támadások ellenére sem hátrál meg, és október 23-án ott lesz a Békemeneten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó ZsófiaDigitális Polgári Körbékemenetpolgári kör

A televíziós személyiség a Facebook bejegyzésében nyíltan beszélt arról, hogy a Fidesz mellett vállalt politikai szerepvállalása miatt sorozatos támadások érték az elmúlt hetekben. 

A Digitális Polgári Körök országos találkozóján házigazdaként vett részt, és ennek nyomán politikai célponttá vált – de mint írja, mindez nem ingatja meg az elkötelezettségében.

Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!”

- írta Facebook-oldalán Szabó Zsófia.

Orbán Viktor pedig üdvözölte Szabó Zsófiát a fedélzeten:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!