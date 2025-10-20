Szabó Zsófi üzent a károgóknak, erre Orbán Viktor is reagált

A televíziós személyiség a Facebook bejegyzésében nyíltan beszélt arról, hogy a Fidesz mellett vállalt politikai szerepvállalása miatt sorozatos támadások érték az elmúlt hetekben.

A Digitális Polgári Körök országos találkozóján házigazdaként vett részt, és ennek nyomán politikai célponttá vált – de mint írja, mindez nem ingatja meg az elkötelezettségében.

Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!”

- írta Facebook-oldalán Szabó Zsófia.

Orbán Viktor pedig üdvözölte Szabó Zsófiát a fedélzeten: