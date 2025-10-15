A honvédelmi miniszter szerint az orosz–ukrán háborúban is a tárgyalásos rendezés az egyetlen észszerű megoldás. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, Magyarország aktívan hozzájárul a NATO keleti határának biztonságához.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO védelmi minisztereinek értekezletéről számolt be, ahol ismét egyértelművé tette: Magyarország a béke pártján áll. Mint fogalmazott, a Közel-Kelet után most Európán a sor, hogy a diplomácia útját válassza a háború helyett.
Az orosz-ukrán háborúban sincs más út, mint Trump elnök úr példáját követni és tárgyalásos úton véget vetni a konfliktusnak”
– jelentette ki a miniszter.
Magyarország a biztonság és a béke oldalán
Szalay-Bobrovniczky kiemelte, hogy hazánk nemcsak a szavak szintjén, hanem a tettekben is a biztonság garanciája, hiszen Magyarország aktívan hozzájárul a NATO keleti határának biztonságához.
