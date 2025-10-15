Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO védelmi minisztereinek értekezletéről számolt be, ahol ismét egyértelművé tette: Magyarország a béke pártján áll. Mint fogalmazott, a Közel-Kelet után most Európán a sor, hogy a diplomácia útját válassza a háború helyett.

Fotó: Olivier Hoslet / MTI

Az orosz-ukrán háborúban sincs más út, mint Trump elnök úr példáját követni és tárgyalásos úton véget vetni a konfliktusnak”

– jelentette ki a miniszter.