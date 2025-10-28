Mostantól Közép-Európa egy biztonságosabb hely – jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a regionális különleges műveleti képesség NATO-értékelésén.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség Ittebei Kiss József hadnagy helikopterbázisán bejelentette, hogy a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság elérte a műveletkész minősítést.
Kiemelte, hogy a magyar kormány idejekorán és mások előtt felismerte, hogy a biztonság meghatározó tényezője lesz ennek az évtizednek Európában és az egész világon.
Ezért már 2010-ben elindultunk egy olyan úton, amelynek ma egy fontos állomásásához értünk
– fogalmazott a miniszter.
Hozzátette: 2010-ig a magyar haderő inkább leépítésekről – laktanyabezárásokról, alakulat-összevonásokról, létszámleépítésekről, fegyverzeti rendszerek kivezetéséről és megszüntetéséről – szólt. Ezután indult el a fejlődés, amelyhez először az ország gazdasági teljesítőképességét kellett behozni, és amint ez már megbízható, stabil lábakon állt, 2015–2016 körül elkezdődhetett egy komoly haderőfejlesztési program.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ekkor a védelmi kiadások a magyar költségvetésben kevesebb mint 1 százalékos szinten álltak.
Akkor elindultunk egy olyan úton, amely 2023-ra – egy évvel a 2014-ben vállalt tíz év lejárta előtt – feljuttatott minket a kétszázalékos, akkor elvárt NATO-költségszintre”
– fogalmazott.
Rámutatott arra, hogy „ez az adófizetők százmilliárdjait jelentette”, amelyet védelemre tudtak költeni egy jól átgondolt haderőfejlesztési program keretében.
Ennek a folyamatnak az egyik kiemelt szereplője a
különleges műveleti szervezeti egység, amelyet úgy szoktak hívni, hogy „a lándzsa hegye”
– folytatta a miniszter, hozzátéve: ez az a dandár, ez az az erő, amely a leggyorsabban és a legmagasabb felkészültségi szinten hadra fogható.
A Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság szerepe
Ezért is volt nagyon fontos az a 2018-ban elindult kezdeményezés, hogy a nemzetközi partnerekkel közösen létrehozzanak egy Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokságot, és ez most elérte a műveletkész minősítést – jelentette be, egyben gratulált az abban résztvevőknek és a nemzetközi partnereknek.
A miniszter kijelentette: mostantól Közép-Európa egy biztonságosabb hely. Márpedig Közép-Európa a földrajzi elhelyezkedése miatt meghatározó jelentőségű napjaink biztonsági architektúrájában.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte,
a NATO 360 fokos védelemre van berendezkedve, de kijelölt és beazonosított, kiemelt fenyegetettségi pontja jelenleg kelet felől van.
Az ebben a kezdeményezésben részt vevő országok nagyrészt a keleti határon vagy ahhoz közel helyezkednek el.
Nemrég jelentették be Székesfehérváron, hogy a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) elérte a teljes műveleti képességet. Ez szintén Magyarország, valamint az abban részt vevő „szlovák és horvát barátaink sikerének és büszkeségének” nevezte.