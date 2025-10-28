Hozzátette: 2010-ig a magyar haderő inkább leépítésekről – laktanyabezárásokról, alakulat-összevonásokról, létszámleépítésekről, fegyverzeti rendszerek kivezetéséről és megszüntetéséről – szólt. Ezután indult el a fejlődés, amelyhez először az ország gazdasági teljesítőképességét kellett behozni, és amint ez már megbízható, stabil lábakon állt, 2015–2016 körül elkezdődhetett egy komoly haderőfejlesztési program.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ekkor a védelmi kiadások a magyar költségvetésben kevesebb mint 1 százalékos szinten álltak.

Akkor elindultunk egy olyan úton, amely 2023-ra – egy évvel a 2014-ben vállalt tíz év lejárta előtt – feljuttatott minket a kétszázalékos, akkor elvárt NATO-költségszintre”

– fogalmazott.

Rámutatott arra, hogy „ez az adófizetők százmilliárdjait jelentette”, amelyet védelemre tudtak költeni egy jól átgondolt haderőfejlesztési program keretében.

Magyar, olasz és török harci egységek az Adaptive Hussars 2025 NATO-hadgyakorlaton (Fotó: Havran Zoltán / Origo)

Ennek a folyamatnak az egyik kiemelt szereplője a

különleges műveleti szervezeti egység, amelyet úgy szoktak hívni, hogy „a lándzsa hegye”

– folytatta a miniszter, hozzátéve: ez az a dandár, ez az az erő, amely a leggyorsabban és a legmagasabb felkészültségi szinten hadra fogható.

A Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság szerepe

Ezért is volt nagyon fontos az a 2018-ban elindult kezdeményezés, hogy a nemzetközi partnerekkel közösen létrehozzanak egy Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokságot, és ez most elérte a műveletkész minősítést – jelentette be, egyben gratulált az abban résztvevőknek és a nemzetközi partnereknek.