A magyar honvédelmi miniszter Szolnokon mondott beszédet, miután a NATO hivatalosan is műveletkésznek minősítette a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokságot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ez a mérföldkő annak a több mint egy évtizede elindított haderőfejlesztésnek az eredménye, amelyben Magyarország idejekorán felismerte a biztonság jövőformáló szerepét Európában és a világban.
Szalay-Bobrovniczky KristófhaderőfejlesztésKözép-EurópaMagyar HonvédségNATO

Mostantól Közép-Európa egy biztonságosabb hely – jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a regionális különleges műveleti képesség NATO-értékelésén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség Ittebei Kiss József hadnagy helikopterbázisán bejelentette, hogy a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság elérte a műveletkész minősítést.

Kiemelte, hogy a magyar kormány idejekorán és mások előtt felismerte, hogy a biztonság meghatározó tényezője lesz ennek az évtizednek Európában és az egész világon.

Ezért már 2010-ben elindultunk egy olyan úton, amelynek ma egy fontos állomásásához értünk

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: 2010-ig a magyar haderő inkább leépítésekről – laktanyabezárásokról, alakulat-összevonásokról, létszámleépítésekről, fegyverzeti rendszerek kivezetéséről és megszüntetéséről – szólt. Ezután indult el a fejlődés, amelyhez először az ország gazdasági teljesítőképességét kellett behozni, és amint ez már megbízható, stabil lábakon állt, 2015–2016 körül elkezdődhetett egy komoly haderőfejlesztési program.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ekkor a védelmi kiadások a magyar költségvetésben kevesebb mint 1 százalékos szinten álltak. 

Akkor elindultunk egy olyan úton, amely 2023-ra – egy évvel a 2014-ben vállalt tíz év lejárta előtt – feljuttatott minket a kétszázalékos, akkor elvárt NATO-költségszintre” 

– fogalmazott. 

Rámutatott arra, hogy „ez az adófizetők százmilliárdjait jelentette”, amelyet védelemre tudtak költeni egy jól átgondolt haderőfejlesztési program keretében.

Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, AdaptiveHussars2025, országvédelmi gyakorlat, országvédelmigyakorlat, 2025.09.25.
Magyar, olasz és török harci egységek az Adaptive Hussars 2025 NATO-hadgyakorlaton (Fotó: Havran Zoltán / Origo)

Ennek a folyamatnak az egyik kiemelt szereplője a 

különleges műveleti szervezeti egység, amelyet úgy szoktak hívni, hogy „a lándzsa hegye” 

– folytatta a miniszter, hozzátéve: ez az a dandár, ez az az erő, amely a leggyorsabban és a legmagasabb felkészültségi szinten hadra fogható.

A Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság szerepe

Ezért is volt nagyon fontos az a 2018-ban elindult kezdeményezés, hogy a nemzetközi partnerekkel közösen létrehozzanak egy Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokságot, és ez most elérte a műveletkész minősítést – jelentette be, egyben gratulált az abban résztvevőknek és a nemzetközi partnereknek.

A miniszter kijelentette: mostantól Közép-Európa egy biztonságosabb hely. Márpedig Közép-Európa a földrajzi elhelyezkedése miatt meghatározó jelentőségű napjaink biztonsági architektúrájában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte,

a NATO 360 fokos védelemre van berendezkedve, de kijelölt és beazonosított, kiemelt fenyegetettségi pontja jelenleg kelet felől van. 

Az ebben a kezdeményezésben részt vevő országok nagyrészt a keleti határon vagy ahhoz közel helyezkednek el.

Nemrég jelentették be Székesfehérváron, hogy a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) elérte a teljes műveleti képességet. Ez szintén Magyarország, valamint az abban részt vevő „szlovák és horvát barátaink sikerének és büszkeségének” nevezte.

 

