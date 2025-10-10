Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség ismét bizonyította, hogy katonáink a legkülönbözőbb helyzetekben is helytállnak

Újabb képességeket mutattak be az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton – írja a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki megtekintette, ahogy a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága bolgár, lengyel, szlovák és szlovén különleges műveleti erőkkel közösen visszafoglalta a mezőkövesdi repteret.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter: "A Magyar Honvédség ismét bizonyította, hogy képes a legösszetettebb műveletekre." Fotó: Facebook

Az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi részeként megrendezett Black Swan 2025 gyakorlat keretében a helikopteres légirohamot Gidrán harcjárművek és földi erők összehangolt támogatása erősítette.

- írta a tárcavezető.

Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlat során a Magyar Honvédség a tartalékos katonák 14 napos, gyorsított felkészítésének koncepcióját is vizsgálta. Az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Majthényi Károly 10. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos katonái intenzív kiképzésük végén, október nyolcadikán, a bükkaranyosi lőtéren lőgyakorlatokon, valamint felderítés-rajtaütés feladatban bizonyítottak.