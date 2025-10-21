Honvédelmi miniszter: A magyar-horvát együttműködés a közép-európai biztonság egyik pillére

A magyar-horvát együttműködés a közép-európai biztonság egyik meghatározó pillére – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Zágrábban, Ivan Anusic horvát védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

A magyar tárcavezető elmondta:

a megbeszélés középpontjában a szuverén államhatárok védelme, a két ország katonai és biztonságpolitikai együttműködésének elmélyítése, a védelmi ipari kapcsolatok bővítése, valamint a régió stabilitásának garantálása állt. Hangsúlyozta, hogy mindez az EU- és NATO-tagság keretében szoros szövetségi viszonyra épül.

Kiemelte, hogy a Székesfehérváron működő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság szerepét, valamint megköszönte Horvátországnak az Előretolt Többnemzeti Szárazföldi Harccsoportban való részvételét és hozzájárulását a NATO keleti szárnyának védelméhez. Felidézte, hogy horvát katonák részt vettek az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű hadgyakorlaton, amely a rendszerváltás óta a NATO-keretek között zajló legnagyobb gyakorlat volt Magyarországon.

Nagy megtiszteltetés Magyarország számára, hogy az olasz szövetségeseinkkel együtt részt vehetünk Horvátország légtérrendészeti feladataiban, amíg a horvát vadászgépek szolgálatba nem állnak

– fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország elkötelezett amellett, hogy a közép-európai védelmi ipar megfelelő arányban részesüljön uniós forrásokból, erősítve a térség technológiai önállóságát és versenyképességét. Mint mondta, a magyar-horvát együttműködés a katonai eszközpark egységesítését és a katonai mobilitást szolgáló közös infrastrukturális fejlesztéseket is érinti. Hozzátette, hogy Magyarország az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett védelmi iparának fejlesztésére, amelyben a horvát tapasztalatok is hasznosnak bizonyulnak. Kétnapos horvátországi látogatása során a miniszter több horvát védelmi ipari létesítményben is ellátogatott.

A miniszter a tárgyalások témái között megemlítette az ukrajnai háborút is, megjegyezve, hogy Magyarország továbbra is a béke pártján áll, és abban bízik, hogy az Egyesült Államok vezetésével mielőbb diplomáciai rendezés születik. Hozzátette, hogy Magyarország számára a Nyugat-Balkán stabilitása kiemelt stratégiai érdek, ezért a Magyar Honvédség kezdetektől fogva kiemelt szerepet vállalt a KFOR- és EUFOR-műveletekben.

Ivan Anusic horvát védelmi miniszter a sajtótájékoztatón megköszönte Magyarország támogatását az 1991-1995 közötti horvát függetlenségi háborúban. Ma két független, NATO- és EU-tagállamként vagyunk partnerek, és célunk, hogy még magasabb szintre emeljük kétoldalú védelmi együttműködésünket. Hétfőn és kedden megtettük az első lépéseket védelmi ipari kapcsolataink és kereskedelmünk elmélyítésében – mondta Anusic.