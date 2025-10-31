Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Sikeresen zárult az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, az Adaptive Hussars 2025. gyakorlat megszervezése történelmi lépés volt, hiszen az elmúlt 30 évben sem mód, sem eszköz, sem képesség, sem szándék nem volt ilyen összetett gyakorlat végrehajtására, amelyben a hadsereg összes alakulata és fegyverneme, valamint az államigazgatás szinte összes szervezete részt vett.

Véget ért a fél éven át tartó NATO és magyar közös hadgyakorlat, az Adaptive Hussars 2025. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint sikeresen zárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai hadgyakorlat. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség



Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Történelmi jelentőségű hadgyakorlatot végzett a Magyar Honvédség

A honvédelmi miniszter közlése szerint az Adaptive Hussars hadgyakorlat NATO-keretek között zajlott, hiszen Magyarország biztonságának a garanciája az erős és jól felkészült haderő mellett a NATO védelmi erejének megjelenése is, ezért fontos, hogy békeidőben is legyen gyakorlata az együttműködésnek.

Leopard 2A7 harckocsik a szárazföldi és légi műveletek szimulációja során az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló - és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, a gyakorlat célja volt az is, hogy a 2015-2016-ban megkezdett haderőfejlesztést "visszaellenőrizzék", valamint, hogy teszteljék a védelemipar kapacitásait és az azzal való együttműködést.

Ugyanakkor a gyakorlatban a legfontosabb a magyar katona, az ember volt, aki tervezett, irányított, végrehajtott, tanúságot adott a tudásáról, felismerte a hibáit, és sikeresen vizsgázott”

- tette hozzá a miniszter, aki rámutatott, hogy az elmúlt másfél évtized arról szólt, miképp válhat az ország erősebbé gazdaságilag, nemzetközileg, társadalmilag, és ennek fontos része a "békéhez erőt nyújtó szegmens", a honvédség is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a honvédségben szinte forradalmi újítás zajlik napjainkban, de nem elég az új hadeszközöket birtokba venni, ahhoz a "haderőt is kell hozzá gyúrni".

Hajmáskér, 2025. szeptember 25.Szárazföldi és légi műveletek szimulációja az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló - és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter összegzése alapján, a másfél hónapos hadgyakorlat során:

a katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesítette a honvédség,

a helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben és 112 ezer kilométert tettek meg,

ehhez naponta 7-15 ezer katona logisztikájára volt szükség,

és összesen mintegy 900 ezer adag ételt kellett elkészíteni a résztvevők ellátására.

A gyakorlat lezárása után következik a tapasztaltak feldolgozása és kiértékelése, ami legalább annyira fontos, mint a gyakorlat végrehajtása, amely megmutatta azt is, hogy még mekkora út áll előttük: szükség van az eszközpark, az infrastruktúra és a tudás további bővítésére, valamint a honvédség és a minisztérium, illetve az államigazgatás közötti együttműködés fejlesztésére”

- mondta el a miniszter.