Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi média oldalán beszél arról, hogy a Tisza Párt és annak katonai tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy olyan háborúpárti, agresszív retorikát folytat, ami teljesen szemben áll a béke előmozdításán dolgozó kormányzati politikával. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozza, hogy amíg Ruszin-Szendi Romulusz mindenkit berántana a háborúba, addig a kormány továbbra sem küld se pénzt, se fegyvert, se embert mások háborújába.
Szalay-Bobrovniczky KristófRuszin-Szendi Romoluszháború

Határozott üzenetet fogalmazott meg a Facebook oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az ellenzéki háborúpárti retorikával szemben. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mi továbbra sem küldünk se pénzt, se fegyvert se embert mások háborújába!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi média oldalán beszél arról, hogy a Tisza Párt és annak katonai tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy olyan háborúpárti, agresszív retorikát folytat, ami teljesen szemben áll a béke előmozdításán dolgozó kormányzati politikával.  Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mi továbbra sem küldünk se pénzt, se fegyvert se embert mások háborújába! 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-bejegyzésében kiemelte: miközben a Tisza Párt katonai tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszél sorozásról és katonai részvételről, a kormány továbbra is elkötelezett a béke mellett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ellenzéki oldalon nyíltan megjelent a „kardcsörtető” háborúpárti hangnem, amit szerinte egyértelműen mutat a Tisza Párt katonai tanácsadójának nyilatkozata.

A Tisza nevű politikai projekt katonai szakértőjét hallottam éppen az ügybe verni a mellét, hogy ő majd mindenkit beránt. Tehát itt az ellenzék oldalán van egy nyilvánvaló kardcsörtető háborúpárti retorika, és ehhez van egy kardcsörtető, agresszív természetű, politikai gyűlésekre fegyverrel járó, egyébként vezérkarfőnöknek nem elegendő színvonalú és rossz személyiségű katonai tanácsadója a Tiszának. Ezek beszélnek sorozásról”

- fogalmazott a honvédelmi miniszter, majd hozzátette, hogy közben a magyar kormány ezzel szemben sikerrel dolgozik a béke előmozdításán amit a két nagyhatalom békecsúcsának előkészítése is bizonyít.

Amíg Ruszin mindenkit berántana a háborúba, addig mi továbbra sem küldünk se pénzt, se fegyvert se embert mások háborújába! Sőt, épp előkészítjük két nagyhatalom békecsúcsát! Ez a helyes irány!

- zárta bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

